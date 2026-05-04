Lotería Nacional Día de la Madre 2026, en directo | Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario del domingo 3 de mayo
Comprueba aquí los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional que se celebra hoy domingo 3 de mayo de 2026 y con un premio de 15 millones de euros.
Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 3 de mayo de 2026
Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre. Los números premiados en el sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3
- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802
- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700
- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 3849, 4101, 4484, 5881
- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 045, 065, 215, 232, 351, 474, 496, 555, 581, 771, 798, 926, 944, 954, 966
- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57
- Reintegros (15 €): 2, 3, 7
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Madre del domingo el premio especial es de 15.000.000 € por décimo.
Además, hay un primer premio de 1.300.000 € a la serie, que son 130.000 € por décimo, un segundo premio de 250.000 € a la serie, que son 25.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional Día de la Madre | Un repaso a los números ganadores
- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3
- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802
- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700
- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 4484, 3849, 4101, 5881
- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798, 944
- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57
- Reintegros (15 €): 2, 3, 7
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
La próxima cita tendrá lugar el jueves 7 de mayo, con el sorteo tradicional de los jueves, que cuenta con un primer premio de 30.000 € al décimo. Posteriormente, el sábado 9 de mayo se celebrará el sorteo de fin de semana, con el primer premio de 60.000 € por décimo.
Sin embargo, para el próximo Sorteo Extraordinario tras el de hoy, hay que esperar al sábado 6 de junio de 2026, fecha en la que se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja.
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
La Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% únicamente a los premios que superan los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros de cualquier premio están totalmente exentos de impuestos.
Si tienes el primer premio de 130.000 euros al décimo, Hacienda aplicará la retención sobre los 90.000 euros restantes, lo que supone un descuento de 18.000 euros, dejando un importe neto para el ganador de 112.000 euros.
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Hasta cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio a partir de hoy, 4 de mayo de 2026. El plazo oficial para reclamar cualquier cantidad obtenida en el sorteo de hoy es de tres meses, lo que sitúa la fecha límite el próximo 3 de agosto de 2026. Es fundamental no exceder este periodo, ya que una vez finalizado el plazo, el derecho al cobro caduca automáticamente y los fondos no reclamados pasan a ser propiedad del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional Día de la Madre | Un repaso a los números ganadores
- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3
- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802
- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700
- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 4484, 3849, 4101, 5881
- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798, 944
- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57
- Reintegros (15 €): 2, 3, 7
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Lotería Nacional Día de la Madre | ¿Dónde ha caído el premio?
El primer premio del sorteo de hoy, el número 46802, ha sido vendido de forma íntegra en Madrid.
Al haberse consignado la totalidad de las series en la capital, tanto el premio principal de 130.000 euros al décimo como el codiciado Premio Especial de 15 millones de euros (correspondiente a la fracción 6 de la serie 3 de ese mismo número) se han quedado íntegramente en administraciones madrileñas.
Por su parte, el segundo premio, con el número 57700, ha estado mucho más repartido por la geografía española. Las series de este número, agraciado con 25.000 euros al décimo, se han vendido en localidades como Castellón de la Plana, León, Calahorra (La Rioja), Lodosa (Navarra) y Basauri (Vizcaya).
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Comprobar Lotería Nacional Día de la Madre | Un repaso a los números ganadores
Loterías y Apuestas del Estado ha celebra un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre. Los números premiados son los siguientes:
- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3
- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802
- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700
- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 4484, 3849, 4101, 5881
- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798, 944
- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57
- Reintegros (15 €): 2, 3, 7
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Tengo que declarar a Hacienda el premio obtenido?
En el caso de que tu premio sea superior a los 40.000 euros, no necesitas realizar ningún trámite adicional en tu declaración anual del IRPF, ya que la retención del 20% se aplica de forma automática al momento de cobrar el décimo. La entidad bancaria actúa como recaudadora para la Agencia Tributaria, ingresándote directamente el importe neto.
Para premios inferiores a dicha cantidad, como el segundo premio de 25.000 euros o los reintegros, recibirás el dinero íntegro y tampoco deberás tributar por ellos, puesto que están por debajo del mínimo exento legal.
Es fundamental que, si el décimo es compartido, identifiques a todos los ganadores en la entidad bancaria en el momento del cobro. Si una sola persona cobra un premio mayor y luego reparte el dinero entre los demás, Hacienda podría interpretar ese movimiento como una donación y aplicar impuestos adicionales.
Al registrar a todos los beneficiarios desde el inicio, el mínimo exento de 40.000 euros se aplica al décimo en su totalidad y el remanente se distribuye proporcionalmente, quedando todos los partícipes libres de futuras obligaciones fiscales por ese premio.
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Comprobar Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿En qué bancos se puede cobrar un premio?
Para cobrar un premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de hoy que sea igual o superior a 2.000 euros, debes acudir obligatoriamente a una de las entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado. Actualmente, las únicas entidades autorizadas para gestionar estos pagos son BBVA y CaixaBank.
En sus oficinas, podrás tramitar el cobro presentando tu DNI y el décimo original; el banco procederá al pago mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta de tu elección sin cobrarte ninguna comisión ni exigirte la apertura de una nueva cuenta.
Es importante recordar que estas entidades cuentan con una red de más de 6.000 oficinas en toda España para facilitar la gestión. Si tu premio es compartido, todos los agraciados deben acudir al banco para identificarse, evitando así problemas futuros con Hacienda en relación al Impuesto de Donaciones.
Para premios inferiores a los 2.000 euros, no es necesario acudir al banco, ya que podrás hacerlos efectivos de manera inmediata en cualquier administración de loterías, o incluso a través de Bizum si la administración dispone de este sistema de pago.
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Lotería Nacional Día de la Madre | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio?
Tienes un plazo de tres meses para cobrar tu premio, contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo de hoy. Dado que el sorteo se celebra este domingo 3 de mayo de 2026, la fecha límite para reclamar tu dinero será el 3 de agosto de 2026.
Es muy importante que no dejes pasar esta fecha, ya que, según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, una vez transcurrido este periodo el derecho al cobro caduca automáticamente y el importe de los premios no reclamados queda a beneficio del Tesoro Público.
- Si el premio es inferior a 2.000 €: Puedes cobrarlo a partir de mañana mismo en cualquier administración de loterías presentando el décimo original.
- Si el premio es igual o superior a 2.000 €: Deberás acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank). Allí realizarán el pago mediante transferencia o cheque tras identificarte debidamente.
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Tras la celebración del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre hoy, domingo 3 de mayo de 2026, la Lotería Nacional retoma su calendario habitual de sorteos ordinarios.
La próxima cita tendrá lugar el jueves 7 de mayo, con el sorteo tradicional de los jueves, que cuenta con un primer premio de 30.000 € al décimo. Posteriormente, el sábado 9 de mayo se celebrará el sorteo de fin de semana, con el primer premio de 60.000 € por décimo.
Sin embargo, para el próximo Sorteo Extraordinario tras el de hoy, hay que esperar al sábado 6 de junio de 2026, fecha en la que se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja.
Este sorteo mantiene un formato premium similar al de hoy, con un precio de 15 € por décimo y una estructura de premios muy superior a la de los sorteos ordinarios de los sábados.
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Comprobar Lotería Nacional Día de la Madre | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio del sorteo de hoy, correspondiente al número 57700, ha estado muy repartido por diversas provincias de la geografía española. Las series de este número, agraciado con 25.000 euros al décimo, se han vendido en administraciones de Castellón de la Plana, León, Calahorra (La Rioja), Lodosa (Navarra) y Basauri (Vizcaya), llevando la alegría a múltiples hogares en este domingo festivo.
A diferencia del primer premio, que se ha concentrado íntegramente en Madrid, la dispersión del segundo premio demuestra la amplia red de ventas de Loterías y Apuestas del Estado.
Esta variedad de localizaciones agraciadas permite que la fortuna del Día de la Madre llegue a diferentes comunidades autónomas, confirmando que la suerte ha estado muy distribuida en esta categoría de premios.
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Lotería Nacional Día de la Madre hoy | ¿Qué gano si me llevo el reintegro?
Si tu décimo termina en una de las cifras del reintegro, ganas exactamente el importe que pagaste por él, es decir, 15 euros. En el sorteo de hoy, existen tres terminaciones ganadoras: la que coincide con la última cifra del primer premio y dos extracciones especiales de una sola cifra realizadas al final del sorteo.
Obtener el reintegro te permite recuperar íntegramente tu inversión inicial, dinero que puedes cobrar en efectivo en cualquier administración o reinvertir en un futuro sorteo de la Lotería Nacional.
Para el sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026, los números premiados con el reintegro han sido el 2 (por ser la última cifra del primer premio, el 46802), junto con el 3 y el 7, que han sido las dos extracciones especiales de un solo dígito.
Aproximadamente 3 de cada 10 décimos jugados resultan agraciados con esta categoría, lo que garantiza una amplia distribución de premios menores. Recuerda que, aunque se trate de una cantidad pequeña, tienes el mismo plazo de tres meses (hasta el 3 de agosto) para reclamarlo en cualquier punto de venta autorizado.
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Lotería Nacional Día de la Madre hoy | ¿Dónde ha caído el premio?
El primer premio del sorteo de hoy, el número 46802, ha sido vendido de forma íntegra en Madrid.
Al haberse consignado la totalidad de las series en la capital, tanto el premio principal de 130.000 euros al décimo como el codiciado Premio Especial de 15 millones de euros (correspondiente a la fracción 6 de la serie 3 de ese mismo número) se han quedado íntegramente en administraciones madrileñas.
Por su parte, el segundo premio, con el número 57700, ha estado mucho más repartido por la geografía española. Las series de este número, agraciado con 25.000 euros al décimo, se han vendido en localidades como Castellón de la Plana, León, Calahorra (La Rioja), Lodosa (Navarra) y Basauri (Vizcaya).
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Para el sorteo de hoy, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% únicamente a los premios que superan los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros de cualquier premio están totalmente exentos de impuestos.
Por ejemplo, si tienes el primer premio de 130.000 euros al décimo, Hacienda aplicará la retención sobre los 90.000 euros restantes, lo que supone un descuento de 18.000 euros, dejando un importe neto para el ganador de 112.000 euros.
En el caso del Premio Especial de 15 millones de euros, el cálculo sigue la misma lógica: tras descontar el tramo exento, se aplica el 20% sobre 14.960.000 euros, resultando en una retención de 2.992.000 euros y un premio neto final de 12.008.000 euros.
Por el contrario, el segundo premio (25.000 euros al décimo) y todos los premios menores, terminaciones y reintegros se cobran de forma íntegra, ya que no alcanzan el umbral mínimo de tributación.
Esta retención se realiza de forma automática al cobrar el décimo en la entidad bancaria, por lo que no tendrás que realizar trámites adicionales en tu declaración de la renta.
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio a partir de mañana, 4 de mayo de 2026. El plazo oficial para reclamar cualquier cantidad obtenida en el sorteo de hoy es de tres meses, lo que sitúa la fecha límite el próximo 3 de agosto de 2026. Es fundamental no exceder este periodo, ya que una vez finalizado el plazo, el derecho al cobro caduca automáticamente y los fondos no reclamados pasan a ser propiedad del Tesoro Público.
El lugar de cobro dependerá del importe que hayas ganado en esta jornada. Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado de la Red Comercial de Loterías para recibir el dinero de forma inmediata.
No obstante, si has tenido la suerte de ganar una cantidad superior a esos 2.000 euros, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank) provisto de tu DNI y el décimo original; el banco tramitará el ingreso en tu cuenta bancaria tras verificar la autenticidad del boleto y aplicar, si corresponde, la retención fiscal del 20%.
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Comprobar Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | Un repaso a los números premiados
Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre. Los números premiados en el sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Premio especial (15.000.000 € al décimo): 46802 Fracción 6 | Serie 3
- Primer premio (130.000 € al décimo): 46802
- Segundo premio (25.000 € al décimo): 57700
- Últimas 4 cifras (375 € al décimo): 0245, 4484, 3849, 4101, 5881
- Últimas 3 cifras (75 € al décimo): 351, 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798, 944
- Últimas 2 cifras (30 € al décimo): 49, 57
- Reintegros (15 €): 2, 3, 7
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¡Los reintegros!
Han resultado premiados con el reintegro los números 2, 3 y 7
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¡Sale el premio especial!
El número ganador:
46802
Fracción sexta
Serie tercera
15.000.000 euros al décimo
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Lotería Nacional Día de la Madre 2026 | ¡Llega el primer premio!
El número ganador es 46802
1.300.000 euros a la serie