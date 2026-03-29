Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 28 de marzo de 2026

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 28 de marzo:

- Primer premio: 89211



- Segundo premio: 86507

- Reintegros: 1, 5 y 6

- Cuatro cifras: 1655, 2124, 7455, 7791

- Tres cifras: 118, 189, 263, 369, 406, 563, 805, 872, 887, 888

- Dos cifras: 09, 16, 27, 54, 63, 73, 74, 82, 95

🔴 ¿Qué premios se reparten hoy?

En el sorteo ordinario de Lotería Nacional de hoy sábado 28 de marzo de 2026, el premio mayor previsto es de 60.000 euros por décimo para el primer premio (600.000 euros a la serie), mientras que el segundo premio reparte 12.000 euros por décimo (120.000 euros a la serie). El precio de cada décimo de sábado es de 6 euros y se destina a premios el 70% de la emisión total, hasta 42 millones de euros en conjunto.

Además de estos premios principales, el sorteo reparte decenas de miles de premios menores: aproximaciones al primer y segundo premio, centenas, terminaciones de cuatro, tres y dos cifras y reintegros de 6 euros al décimo, lo que hace que haya más de 4,1 millones de premios sumando todas las series.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?