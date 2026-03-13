Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 12 de marzo son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 45.281
- Segundo premio (6.000 €): 16.640
- Últimas 4 cifras (75 €): 1431, 2717, 5030 y 7097
- Últimas 3 cifras (15 €): 565, 762, 840, 295, 562, 421 y 925
- Últimas 2 cifras (6 €): 43, 95, 29, 03, 09, 57, 46, 79 y 65
- Reintegros (3 €): 3, 6 y 1
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000€ a la serie, es decir, 30.000€ por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000€ a la serie, que son 6.000€ por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000€ por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000€ se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000€ por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000€ se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer y segundo premio?
Primer premio:
Real, 70, Cañaveral, 10820, Cáceres
José Cueto - Edificio Maspaloma, s/n, Avilés, 33401, Asturias
Centro Comercial El Rosal - Avda. de la Constitución, 2, L-138, Ponferrada, 24400, León
Segundo premio:
Juan XXIII, 10, Burgos, 09007, Burgos
Galileo, 66, Madrid, 28015, Madrid
Centro Comercial Miribilla - Santiago de Compostela, 12, L-17, Bilbao, 48003, Vizcaya
Plaza Virgencilla, s/n, Aranda de Duero, 09400, Burgos
Avda. del Puerto, 10, El Grao, 12593, Castellón
Avda. Santa Marina, 23, Badajoz, 06005, Badajoz
Avda. de la Constitución, 40, Bodonal de la Sierra, 06394, Badajoz
Laureà Miró, 302-310, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona
Jamaica, 25, esquina Panamá, 23, El Tablero, 35109, Las Palmas
De la Pueblanueva, 36, Madrid, 28051, Madrid
Abilio Calderón, 15, Osorno, 34460, Palencia
Carretera Los Andenes, 29, Taco, 38108, Santa Cruz de Tenerife
Antonio Machado, 43, El Toboso, 45820, Toledo
C/ El Pilar, 4, Las Ventas de Retamosa, 45183, Toledo
Avda. Blasco Ibáñez, 111, Massanassa, 46470, Valencia
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se cobra un premio de Lotería Nacional?
Si el premio obtenido es igual o inferior a 2.500 euros por décimo, el cobro puede realizarse directamente en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. El pago se efectúa en metálico o mediante otros medios admitidos, previa comprobación y validación del décimo.
Para premios superiores a esa cantidad, el procedimiento exige acudir a determinadas entidades financieras concertadas con Loterías, donde se realiza el pago mediante transferencia a una cuenta bancaria en euros. En todos los casos, es imprescindible presentar el décimo original en buen estado o la acreditación correspondiente si se jugó de forma digital.
-
Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 12 de marzo de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 14 de marzo de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué sucede con los premios no reclamados?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo establecido prescriben y dejan de estar a disposición de los jugadores. La gestión de esas cantidades queda regulada por la normativa de Loterías y la Hacienda pública.
Esto refuerza la importancia de conservar y revisar los décimos con calma, especialmente en sorteos con muchos premios menores. A veces, boletos olvidados en carteras o cajones salen a la luz cuando ya ha pasado el plazo para cobrarlos.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo comprobar mis décimos de Lotería Nacional en una administración?
Sí, cualquier administración de lotería puede verificar si un décimo está premiado pasando el código por el terminal o introduciendo el número y la fecha del sorteo. Este método es especialmente útil para décimos antiguos o cuando se quiere confirmar un resultado ya visto en otros medios.
Además de este servicio presencial, la comprobación puede realizarse en la web oficial y en aplicaciones móviles que permiten introducir o escanear el número. En todos los casos se recomienda comprobar que la herramienta utiliza datos oficiales.
-
Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
-
Real, 70, Cañaveral, 10820, Cáceres
-
José Cueto - Edificio Maspaloma, s/n, Avilés, 33401, Asturias
-
Centro Comercial El Rosal - Avda. de la Constitución, 2, L-138, Ponferrada, 24400, León
-
-
Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio? Más localidades
-
De la Pueblanueva, 36, Madrid, 28051, Madrid
-
Abilio Calderón, 15, Osorno, 34460, Palencia
-
Carretera Los Andenes, 29, Taco, 38108, Santa Cruz de Tenerife
-
Antonio Machado, 43, El Toboso, 45820, Toledo
-
C/ El Pilar, 4, Las Ventas de Retamosa, 45183, Toledo
-
Avda. Blasco Ibáñez, 111, Massanassa, 46470, Valencia
-
-
Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
-
Juan XXIII, 10, Burgos, 09007, Burgos
-
Galileo, 66, Madrid, 28015, Madrid
-
Centro Comercial Miribilla - Santiago de Compostela, 12, L-17, Bilbao, 48003, Vizcaya
-
Plaza Virgencilla, s/n, Aranda de Duero, 09400, Burgos
-
Avda. del Puerto, 10, El Grao, 12593, Castellón
-
Avda. Santa Marina, 23, Badajoz, 06005, Badajoz
-
Avda. de la Constitución, 40, Bodonal de la Sierra, 06394, Badajoz
-
Laureà Miró, 302-310, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona
-
Jamaica, 25, esquina Panamá, 23, El Tablero, 35109, Las Palmas
-
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se cobra un premio de Lotería Nacional?
Si el premio obtenido es igual o inferior a 2.500 euros por décimo, el cobro puede realizarse directamente en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. El pago se efectúa en metálico o mediante otros medios admitidos, previa comprobación y validación del décimo.
Para premios superiores a esa cantidad, el procedimiento exige acudir a determinadas entidades financieras concertadas con Loterías, donde se realiza el pago mediante transferencia a una cuenta bancaria en euros. En todos los casos, es imprescindible presentar el décimo original en buen estado o la acreditación correspondiente si se jugó de forma digital.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre premios mayores y menores?
En la Lotería Nacional se consideran premios mayores los de mayor cantidad, como el primer y el segundo premio de cada sorteo, e incluso el tercero cuando existe. Estas importaciones pueden alcanzar cientos de millas o millones de euros por serie, dependiendo del sorteo concreto.
Los premios menores engloban aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, con importaciones más modestos pero un volumen de agraciados mucho más amplio. Mientras los premios mayores se cobran habitualmente a través de entidades bancarias autorizadas, los menores suelen abonarse en las propias administraciones.
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 3 y 6
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 12 de marzo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 45.281
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 16.640
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1.431
La segunda es el 2.717
La tercera es el 5.030
La cuarta es el 7.097
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 565
La segunda es 762
La tercera es el 840
La cuarta es el 295
La quinta es el 562
La sexta es el 421
La séptima es el 925
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 43
La segunda es el 95
La tercera es el 29
La cuarta es el 03
La quinta es el 09
La sexta es el 57
La séptima es el 46
La octava es el 79
La novena es el 65
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio de Lotería Nacional?
Los premios están exentos de impuestos hasta 40.000 € por décimo, por lo que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si supera esa cantidad se aplica un 20% sobre el exceso, y la retención se practica directamente al cobrar.
La administración correspondiente ingresa la cantidad neta al ganador, reflejando la deducción fiscal. Esto simplifica el proceso, ya que no hay que declarar manualmente premios menores en la renta.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Menos de cinco minutos para el sorteo
Ya queda menos para que se celebre el sorteo de la Lotería Nacional. Lo bombos girarán a las 21:00, entérate de los resultados en EL ESPAÑOL.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto cuesta un décimo de Lotería Nacional?
El precio de un décimo de Lotería Nacional varía según el tipo de sorteo: los jueves suelen costar 3 euros, mientras que los sábados el precio habitual es de 6 euros por décimo. En determinados sorteos especiales o con mayor carga de premios, el coste puede incrementarse, fijándose en 10, 12 o 15 euros por décimo.
En sorteos extraordinarios emblemáticos, como el de Navidad, el décimo alcanza precios superiores, de 20 euros, por el volumen excepcional de premios que se reparte en la campaña. Estas importaciones se detallan en el calendario oficial y en la información de cada sorteo disponible en administraciones y web de Loterías.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
Para jugar a la Lotería Nacional basta con comprar un décimo o varios de un mismo número en una administración de lotería oa través de los canales de venta autorizados. Cada décimo está formado por un número de cinco cifras, y el objetivo es que ese número coincide con alguno de los premios que se extraen en el sorteo.
Un billete completo se compone de diez décimos del mismo número y serie, y da derecho a multiplicar por diez el premio que corresponde a cada décimo. El jugador puede elegir número entre los disponibles o adquirir uno asignado por el sistema, tanto en ventanilla como en las plataformas online oficiales y puntos de venta asociados.