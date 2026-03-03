Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Euromillones hoy, martes 3 de marzo de 2026, con los siguientes resultados:
🔴Combinación ganadora: 50, 24, 06, 34, 07.
🔴Estrellas: 05 y 07.
🔴Código premiado del juego complementario El Millón: ZHJ35101 - Código premiado en Motril, Granada.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 174 millones de euros para la primera categoría (5 números + 2 estrellas). Esa es la cantidad estimada que se lleva quien acierte íntegramente la combinación ganadora sin tener que repartir con otros acertantes de primera categoría.
Si hubiera más de un acertante de 1ª categoría, esos 174 millones se repartirían a partes iguales entre todos ellos, y si no hubiera ninguno, el bote se acumularía para el siguiente sorteo aumentando aún más la cantidad en juego.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de Euromillones desde el primer día hábil siguiente al sorteo, en una administración (si es hasta 2.000 €) o en un banco colaborador si es superior. El dinero suele abonarse el mismo día o en pocos días desde que presentas el boleto y tu documentación.
El plazo legal para cobrar el premio es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho de cobro caduca y pierdes el premio. Esto vale para Euromillones y para el resto de juegos de Loterías y Apuestas del Estado como Primitiva, Bonoloto o Lotería Nacional.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En Euromillones (como en el resto de loterías de Loterías y Apuestas del Estado) Hacienda no se queda nada si tu premio es de 40.000 € o menos; lo cobras íntegro. Si superas esa cifra, solo paga impuestos la parte que excede de 40.000 €, aplicando un 20% de gravamen especial que se descuenta automáticamente al cobrar (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa por 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €).
Comprobar Euromillones | Repaso a los números y resultados ganadores
Comprobar Euromillones | ¿Se declara el premio del Euromillones en la renta?
Los premios sujetos a retención aparecen ya con los impuestos correspondientes descontados, pero pueden influir en tu declaración de la renta.
En algunos casos, el premio en sí no tributa de nuevo como rendimiento, pero sí puede tener efectos sobre tu situación patrimonial.
Por ejemplo, si decides invertir el dinero, comprar viviendas o realizar otras operaciones relevantes, estas sí pueden generar obligaciones fiscales adicionales.
Por eso, cuando el premio es muy alto, suele recomendarse acudir a un asesor financiero o fiscal para planificar bien el uso del dinero.
Comprobar Euromillones | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda un 20%, pero solo sobre la parte del premio que supere los 40.000 € de El Millón. Es decir, de 1.000.000 € tributan 960.000 €, y el 20% de esa cantidad son 192.000 €, por lo que el ganador cobra 808.000 € netos.
Comprobar Euromillones | ¿Durante cuánto tiempo puedo cobrar un premio?
Los premios del Euromillones tienen un plazo de caducidad, que suele ser de varios meses desde la fecha del sorteo. Si transcurre ese periodo sin que reclames tu premio, el derecho al cobro se pierde, aunque el resguardo estuviera premiado.
Por ello, es fundamental revisar tus boletos del martes 24 de febrero (y de cualquier fecha) lo antes posible y conservarlos en buen estado. Si juegas online, la ventaja es que los sistemas suelen notificarte cuándo has ganado, y el riesgo de extravío del resguardo desaparece, ya que la información se almacena digitalmente.
Comprobar Euromillones | ¡El Millón cae en Motril, Granada!
El código ganador ZHJ35101 del juego adicional El Millón corresponde a un boleto sellado en Motril, Granada.
El premio de El Millón es siempre de 1.000.000 de euros para el único código acertante en España.
¡Enhorabuena al ganador/a!
Comprobar Euromillones hoy| ¡Ya tenemos El Millón!
El Millón es el ZHJ35101.
Comprobar Euromillones | ¡Ya tenemos los números ganadores!
Euromillones de hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Euromillones | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Euromillones hoy | ¿Qué es El Millón?
El Millón es un juego asociado a Euromillones que solo se celebra en España y que garantiza en cada sorteo un premio fijo de 1.000.000 € para un único código ganador.
Cada apuesta de Euromillones lleva automáticamente impreso un código alfanumérico (tipo ABC12345), y entre todos esos códigos se sortea cuál se lleva ese millón.
No hay que pagar nada extra aparte de los 2,50 € de la apuesta: una parte de ese precio (unos 0,30 €) se destina específicamente a financiar El Millón.
Cada martes y viernes, además de la combinación de Euromillones, se extrae ese código ganador, de modo que siempre hay al menos un nuevo millonario en España por este juego, independientemente de que el bote principal de Euromillones salga o no.
-
Euromillones | ¿Cuál es el bote de hoy?
El bote de Euromillones de hoy, martes 3 de marzo de 2026, es de 174 millones de euros para la primera categoría (5 números + 2 estrellas). Esa es la cantidad estimada que se llevaría un único acertante que acertara íntegramente la combinación ganadora sin tener que compartir el premio.
Sorteo Euromillones de hoy | ¿Cuántos países participan?
En el sorteo de Euromillones participan 9 países europeos: España, Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo. Todos comparten la misma combinación ganadora, el mismo bote y las mismas reglas básicas del juego.
Cada país vende sus propios boletos y reparte los premios en su moneda, pero el fondo común para el bote y las principales categorías se nutre de las apuestas de los nueve países participantes. Esto es lo que permite que los botes alcancen cifras tan altas como los 174 millones de euros que se juegan hoy.
Euromillones hoy | ¿Cuándo se conocerán los resultados?
Los resultados de Euromillones se conocen la misma noche del sorteo, normalmente a partir de las 21:15–21:30 horas (CET), unos minutos después de que termine la extracción de bolas. Primero se publica la combinación ganadora (5 números + 2 estrellas) y el código de El Millón en España.
El escrutinio completo (premios por categoría, importe que cobra cada nivel y si hay o no ganadores del bote) suele estar disponible poco después, esa misma noche, en la web de Loterías y Apuestas del Estado y en las principales páginas de resultados.
Euromillones hoy | ¿Cuántos premios se reparten?
En Euromillones se reparten premios en 13 categorías diferentes, que van desde la primera categoría (5 números + 2 estrellas, el bote) hasta la más baja, donde se cobra simplemente acertando 2 números. Eso permite que, además del gran ganador del bote (si lo hay), haya cientos de miles de boletos premiados en cada sorteo entre todas las categorías.
Aproximadamente el 50% de la recaudación de cada sorteo se destina a estos premios, distribuidos entre las 13 categorías según una tabla de porcentajes fija. Por eso los importes concretos que se pagan en cada nivel dependen de cuánto se ha jugado y de cuántos acertantes hay en cada categoría en ese sorteo.
Euromillones, en directo | ¿Qué premio se entrega hoy?
Hoy se pone en juego un bote de 174 millones de euros para la primera categoría de Euromillones, es decir, para quien acierte los 5 números y las 2 estrellas. Ese es el premio máximo que puede llevarse un único acertante del sorteo de este martes 3 de marzo de 2026.
Además del bote, el sorteo reparte premios en otras 12 categorías inferiores (desde 5+1 hasta solo 2 números), que se financian con un porcentaje de la recaudación de todas las apuestas.
Cada categoría tiene asignado un porcentaje distinto del fondo de premios, por lo que los importes concretos dependen de lo jugado en el sorteo y del número de ganadores en cada nivel.
Euromillones hoy | ¿Cuándo fue la última vez que hubo un acertante de primera categoría en España?
La última vez que hubo un acertante de primera categoría de Euromillones en España fue el viernes 26 de diciembre de 2025. Ese día un único boleto validado en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) se llevó un bote de 54.026.007 euros al acertar los 5 números y las 2 estrellas.
Euromillones | ¿Qué porcentaje se queda Hacienda del premio?
Euromillones, hoy | ¿Cómo se juega al Euromillones paso a paso?
Jugar al Euromillones es sencillo: primero eliges cinco números de una tabla principal y dos estrellas de una tabla secundaria.
Puedes marcar tú mismo los números o dejar que el sistema los genere de forma aleatoria mediante la opción automática.
Una vez seleccionada la combinación, decides si quieres participar solo en el sorteo del martes 24 de febrero, solo en el del viernes o en varios sorteos consecutivos mediante apuestas semanales o continuadas.
Después, validas el boleto en una administración de lotería o a través de un operador oficial online, donde recibirás un resguardo o confirmación digital de tu participación.
Euromillones, en directo | ¿Cuánto cuesta jugar en el sorteo?
Jugar a Euromillones cuesta 2,50 € por apuesta simple y por sorteo en España. Ese es el precio tanto si juegas en una administración física como si lo haces a través de una web o app autorizada.
En ese importe va incluida tu participación en el sorteo europeo (5 números + 2 estrellas) y también el código que entra automáticamente en el sorteo adicional de “El Millón”, que reparte 1 millón de euros entre los jugadores en España.
Si haces apuestas múltiples (más números o más estrellas) el coste sube porque en realidad estás jugando varias combinaciones a la vez.
Euromillones hoy | ¿Qué probabilidades tengo de ganar el bote?
Para llevarte el bote de Euromillones (acertar 5 números y 2 estrellas) la probabilidad aproximada es de 1 entre 139.838.160 por apuesta sencilla, es decir, matemáticamente es extremadamente baja.
Dicho de otro modo: aunque jugaras una combinación distinta en cada sorteo dos veces por semana, podrías pasarte muchas vidas sin llegar a acertar el bote.
Lo “positivo” es que las probabilidades de conseguir algún premio menor son bastante más altas, porque existen 13 categorías distintas (por ejemplo, solo con 2 números, o 1 número y 2 estrellas, ya se cobra algo).
Aun así, incluso sumar cualquier premio en un sorteo sigue siendo poco probable, por lo que siempre se recomienda jugar cantidades pequeñas y asumir Euromillones como puro ocio, no como una forma realista de inversión.