Estos son los números premiados del sorteo del sábado 28 de febrero:

- Primer premio: 66.774



- Segundo premio: 83.354

Reintegros: 1, 4, 6

Cuatro cifras: 2.357, 2.667, 5.273, 9.870

Tres cifras: 020, 618, 534, 152, 173, 153, 623, 768, 406, 055

Dos cifras: 17, 80, 23, 39, 11, 71, 33, 08, 29

¿Cómo puedo comprobar mi décimo de Lotería Nacional?

- Online: Ingresa a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y usa la opción de "Comprobar décimos" para introducir tu número y ver si has resultado premiado.

- Aplicación móvil: Muchas apps oficiales permiten escanear el código del décimo para verificar el premio al instante.

- Administraciones: Puedes acudir a cualquier administración de lotería y mostrar tu décimo; ellos te informarán si es premiado y el importe.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

¿Cuánto se queda Hacienda?