Estos son los números premiados del sorteo del sábado 28 de febrero:
- Primer premio: 66.774
- Segundo premio: 83.354
Reintegros: 1, 4, 6
Cuatro cifras: 2.357, 2.667, 5.273, 9.870
Tres cifras: 020, 618, 534, 152, 173, 153, 623, 768, 406, 055
Dos cifras: 17, 80, 23, 39, 11, 71, 33, 08, 29
¿Cómo puedo comprobar mi décimo de Lotería Nacional?
- Online: Ingresa a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y usa la opción de "Comprobar décimos" para introducir tu número y ver si has resultado premiado.
- Aplicación móvil: Muchas apps oficiales permiten escanear el código del décimo para verificar el premio al instante.
- Administraciones: Puedes acudir a cualquier administración de lotería y mostrar tu décimo; ellos te informarán si es premiado y el importe.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 4, 6
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda un 20% de la parte del premio que supere 40.000 euros; por debajo de esa cantidad el premio está exento y lo cobras íntegro. El impuesto se aplica igual para Lotería de Navidad, Niño y el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ONCE y similares incluidos en el régimen especial.
La retención te la descuentan directamente al cobrar, así que ya recibes el premio neto y no tienes que volver a pagar por esa misma cantidad en la declaración de la renta (aunque el dinero que ganes después con ese premio, por ejemplo intereses o inversiones, sí tributará).
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
Lotería Nacional | Primer premio del sorteo del sábado 28 de febrero
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 66.774
600.000 euros por serie
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
Lotería Nacional, sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué se debe hacer si compro un décimo en administración y otro online?
Ambos se pueden verificar, pero el online se abona automáticamente y el físico debe comprobarse manualmente en la web o app.
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué impacto tiene un premio grande en la localidad donde toca?
Genera movimiento económico y publicidad para la administración y la zona donde se vendió el décimo premiado.
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Ferrocarril, 19, Madrid, 28045, Madrid
Aviador Durán, 8, Rota, 11520, Cádiz