🔴 Este domingo 22 de febrero de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 4,9 millones de euros.

🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 24, 36, 41, 46 y 53, mientras que el número clave o reintegro es el 8.

¿Cuál es el bote del premio de hoy?

Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 4,9 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).

¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Hacienda se queda con el 20 % de la parte del premio que supere los 40.000 €, y todo lo que sea hasta 40.000 € por premio está totalmente exento de impuestos.