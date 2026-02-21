🔴 Estos son los números premiados del sorteo del sábado 21 de febrero:
- Primer premio: 07.799
- Segundo premio: 29.230
Reintegros: 1, 4, 9
Cuatro cifras: 1.290 - 1.578 - 5.293 - 7.673
Tres cifras: 071 - 078 - 202 - 237 - 288 - 300 - 365 - 464 - 594 - 837
Dos cifras: 02 - 14 - 24 - 35 - 51 - 79 - 87 - 94 - 98
¿Cómo puedo comprobar mi décimo de Lotería Nacional?
- Online: Ingresa a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y usa la opción de "Comprobar décimos" para introducir tu número y ver si has resultado premiado.
- Aplicación móvil: Muchas apps oficiales permiten escanear el código del décimo para verificar el premio al instante.
- Administraciones: Puedes acudir a cualquier administración de lotería y mostrar tu décimo; ellos te informarán si es premiado y el importe.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy ha sido el número 29230 y ha caído en Granada, Almadén (Ciudad Real) y Madrid.
Ese segundo premio está dotado con 120.000 euros por serie, es decir, 12.000 euros por décimo (antes de impuestos).
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿En qué puedo gastar el premio si gano?
Puedes gastarlo en lo que quieras, pero lo recomendable es usar primero el premio para mejorar tu situación financiera: pagar deudas caras (tarjeta, préstamos, parte de hipoteca), crear un buen colchón de ahorro y solo después plantearte caprichos o grandes compras.
Muchos expertos aconsejan algo tipo: una parte para “tapar agujeros”, otra para un fondo de emergencia y el resto para invertir a largo plazo (fondos, planes, etc.), evitando decisiones impulsivas los primeros meses y, si el premio es grande, apoyándote en asesoramiento financiero independiente.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda un 20% de la parte del premio que supere 40.000 euros; por debajo de esa cantidad el premio está exento y lo cobras íntegro. El impuesto se aplica igual para Lotería de Navidad, Niño y el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ONCE y similares incluidos en el régimen especial.
La retención te la descuentan directamente al cobrar, así que ya recibes el premio neto y no tienes que volver a pagar por esa misma cantidad en la declaración de la renta (aunque el dinero que ganes después con ese premio, por ejemplo intereses o inversiones, sí tributará).
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
Para Loterías y Apuestas del Estado (Nacional, Primitiva, Euromillones, etc.):
-
Cobro posible: desde el día siguiente al sorteo.
-
Plazo máximo: 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
-
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se reparten los premios?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy (sábado 21 de febrero de 2026) el reparto base es: primer premio de 600.000 euros por serie (60.000 por décimo) y segundo premio de 120.000 euros por serie (12.000 por décimo).
Además, se reparten premios por aproximaciones al 1.º y 2.º premio, por las centenas, por coincidencia de las últimas 4, 3 y 2 cifras y los reintegros, que devuelven el importe jugado al acertar la última cifra del número premiado.
En concreto, hoy hay: 2 aproximaciones al 1.º premio (1.000 euros por décimo) y 2 al 2.º (554 euros por décimo), cuatro premios de 150 euros por décimo a números de 4 cifras, diez extracciones de 3 cifras con 30 euros por décimo, nueve de 2 cifras con 12 euros por décimo y tres reintegros de 6 euros por décimo.
Si me dices tu número te indico exactamente qué premio le corresponde, si tiene aproximación, terminación o solo reintegro.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Hasta cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses para cobrar tu premio de la Lotería Nacional de hoy, y el plazo empieza a contar desde mañana, domingo 22 de febrero de 2026.
Eso significa que podrás cobrarlo, como máximo, hasta el 22 de mayo de 2026 incluido; a partir de ese día el décimo caduca y pierdes el derecho al premio.
Puedes cobrarlo desde mañana en cuanto se abran administraciones y bancos: hasta 2.000 euros en cualquier administración, y si es más de 2.000 euros tendrás que ir a una entidad bancaria colaboradora (CaixaBank, BBVA, Santander, etc.) con el décimo y tu DNI.
No esperes al último momento por si hay festivos locales o incidencias; si quieres, dime el importe aproximado del premio y te explico dónde te compensa más cobrarlo.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional después del de hoy sábado 21 de febrero de 2026 es el del jueves 26 de febrero de 2026, el habitual sorteo de los jueves con décimos de 3 euros.
El sorteo se celebra, como siempre, a las 13:00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha caído el primer premio?
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 21 de febrero de 2026, ha sido para el número 07.799. Ese primer premio está dotado con 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros por décimo.
Ese número se ha vendido en las localidades de Cartagena (Murcia), Palencia e Inca (Mallorca), donde ha dejado el grueso del dinero del primer premio. Si me dices tu número concreto, te ayudo a comprobar si tiene algún premio (aproximaciones, terminaciones, etc.).
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Lotería Nacional, sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolitas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.