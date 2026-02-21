🔴 Estos son los números premiados del sorteo del sábado 21 de febrero:

- Primer premio: 07.799



- Segundo premio: 29.230

Reintegros: 1, 4, 9

Cuatro cifras: 1.290 - 1.578 - 5.293 - 7.673

Tres cifras: 071 - 078 - 202 - 237 - 288 - 300 - 365 - 464 - 594 - 837

Dos cifras: 02 - 14 - 24 - 35 - 51 - 79 - 87 - 94 - 98

¿Cómo puedo comprobar mi décimo de Lotería Nacional?

- Online: Ingresa a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y usa la opción de "Comprobar décimos" para introducir tu número y ver si has resultado premiado.

- Aplicación móvil: Muchas apps oficiales permiten escanear el código del décimo para verificar el premio al instante.

- Administraciones: Puedes acudir a cualquier administración de lotería y mostrar tu décimo; ellos te informarán si es premiado y el importe.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

¿Cuánto se queda Hacienda?