Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 12 de febrero son los siguientes:
🔴Primer premio (30.000 €):
🔴Segundo premio (6.000 €):
🔴Últimas 4 cifras (75 €):
🔴Últimas 3 cifras (15 €):
🔴Últimas 2 cifras (6 €):
🔴Reintegros (3 €):
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es el primer premio de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué hace diferente a la Lotería Nacional frente a otros juegos como La Primitiva o Euromillones?
La Lotería Nacional se distingue sobre todo por su estructura de premios fijos y por el formato de billetes y décimos, donde cada número está claramente identificado y se emite un número limitado de series. A diferencia de juegos como La Primitiva o Euromillones, aquí no se eligen combinaciones personales, sino que se compran números ya predefinidos que se imprimen en papel o se juegan por terminal. Además, la probabilidad de ganar el primer premio es muy transparente: 1 entre 100.000, porque hay 100.000 números posibles en cada sorteo. Otro rasgo distintivo es el peso de la tradición: muchas personas compran siempre el mismo número, lo comparten en peñas o con la familia y asocian el juego a fechas señaladas, sorteos especiales y celebraciones sociales, algo menos marcado en otros juegos más “matemáticos” o acumulativos.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!