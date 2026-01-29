No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.