Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 29 de enero son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 90.620
Segundo premio (6.000 €): 97.196
Últimas 4 cifras (75 €): 4271, 9937, 6580 y 0127
Últimas 3 cifras (15 €): 868, 639, 701, 522, 512, 312 y 165
Últimas 2 cifras (6 €): 03, 23, 28, 64, 43, 27, 21, 03 y 84
Reintegros (3 €): 9, 5 y 0
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
Comprobar Lotería Nacional hoy | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 29 de enero, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!
