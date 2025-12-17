ONCE celebrará hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, un nuevo sorteo del Cupón Diario.
El número premiado ha sido el 69672
La serie ha sido la 030
-
Cupón Diario ONCE, hoy | Si coincide mi número pero no la serie, ¿qué premio tengo?
Si coincide el número de cinco cifras pero no la serie, puedes llevarte el premio de 35.000€ (segunda categoría).
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Cuál es la probabilidad de acertar el número exacto y la serie?
La probabilidad de acertar el número de cinco cifras es 1 entre 100 000.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Cómo afecta Hacienda si gano un premio grande hoy?
Los premios de loterías tributan 20% en la parte que supere los 40.000€. Por ejemplo, si resultas ganador de 500.000€, solo se retiene el exceso sobre 40.000€.
-
Cupón Diario ONCE, hoy | ¿Qué pasa con los premios de los cupones físicos?
Los cupones físicos se deben presentar en puntos de venta autorizados o en una delegación de la ONCE según la cuantía del premio para poder cobrarlo.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Qué pasa si compré el cupón online?
Si has comprado el cupón en la web o app de JuegosONCE, el premio se abona automáticamente en tu cuenta y no hace falta presentar el cupón físico.
-
Cupón Diario ONCE, hoy | ¿Dónde puedo ver la lista oficial de resultados hoy?
La única lista oficial válida es la que publica la ONCE en su sitio web de JuegosONCE y en la página de resultados; es la que se considera como referencia.
-
Cupón Diario de la ONCE, hoy | ¡Ya están aquí los resultados!
-
Cupón Diario ONCE, hoy | ¿Cuántos números posibles hay en cada sorteo?
En cada sorteo se emiten 100.000 números de cinco cifras (00000-99999), y cada número tiene serie del 1 al 50.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Qué significa que puedo ganar “por los dos lados”?
La novedad del Cupón Diario permite que premios por cifras coincidan tanto por las primeras cifras como por las últimas, aumentando las posibilidades de llevarse un premio menor.
-
Cupón Diario ONCE, hoy | ¿Cuál es el premio principal que se puede ganar hoy?
La primera categoría del Cupón Diario reparte 500.000€ al número premiado de cinco cifras + serie.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Cuánto cuesta participar en este sorteo?
El precio oficial del Cupón Diario es 2€ por cupón.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿A qué hora se celebra y cuándo salen los resultados?
El sorteo se celebra sobre las 21:25 h y los resultados se conocen solo minutos después, tanto en la web de la ONCE como en canales oficiales.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Puede un mismo número ganar más de un premio?
En la ONCE, en un solo cupón no son acumulables varios premios, es decir, solo se cobra el mayor premio que corresponda.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Tributa el premio ante Hacienda?
Los premios de loterías están exentos de impuestos hasta 40.000€; solo la parte que supere ese mínimo tributa un 20% fijo en la declaración.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Cómo se distribuye el dinero recaudado por los cupones?
Los recursos generados se destinan a los fines sociales de la Organización, apoyando programas para personas ciegas y con discapacidad.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Dónde y quién puede vender el cupón?
Los cupones se venden tanto en la web oficial de juegos de la ONCE como por más de 20.000 vendedores autorizados en toda España.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Qué significa “por los dos lados puedes ser ganador”?
Desde 2025 se reforzó la mecánica para que los premios toquen tanto por coincidencias de cifras iniciales como finales, lo que multiplica las posibilidades de obtener un premio menor.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Qué importancia tiene la serie en comparación con el número?
La serie es igual de importante que el número: para llevarse el primer premio hay que coincidir con las cinco cifras y la serie exactas.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Dónde y cómo puedo comprobar si he ganado?
Los resultados oficiales se publican en la web de JuegosONCE.es y también se pueden ver al poco de finalizar el sorteo en directo o diferido en la página oficial.
-
Comprobar Cupón Diario ONCE | ¿Qué otros premios hay además del principal?
Además del premio mayor hay:
- 49 premios de 35.000€ por cinco cifras,
- 450 premios de 250€ por cuatro cifras (primeras y últimas),
- Miles de premios menores desde 25€, 6€ o 2€ por coincidencias parciales.