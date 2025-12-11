Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 11 de diciembre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): XX
Segundo premio (6.000 €): XX
Últimas 4 cifras (75 €): XXXX, XXXX, XXXX y XXXX
Últimas 3 cifras (15 €): XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX
Últimas 2 cifras (6 €): XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX y XX
Reintegros (3 €): X, X y X
*Los premios se conocerán a partir de las 21:00 horas
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 1 y 8
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 11 de diciembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 98.217
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 30.374
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 3.679
La segunda es el 0.776
La tercera es el 6.315
La cuarta es el 1.362
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 783
La segunda es 173
La tercera es el 123
La cuarta es el 032
La quinta es el 483
La sexta es el 919
La séptima es el 442
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 11
La segunda es el 96
La tercera es el 98
La cuarta es el 02
La quinta es el 19
La sexta es el 06
La séptima es el 80
La octava es el 03
La novena es el 81
Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo
Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 11 de diciembre, ya se encuentra en marcha
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte!
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 5 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 11 de diciembre.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 60.000€ al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000€ al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
