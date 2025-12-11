Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 11 de diciembre son los siguientes:
-
Comprobar Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
-
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 30.000€ al décimo, 300.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 6.000€ al décimo, 30.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuántos números tiene un billete?
Cada billete contiene un número de cinco cifras.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?
En cualquier administración de loterías oficial.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
-
-
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Centro Comercial la Gavia, Adolfo Bioy Casares, 2 L-B59, Madrid, 28051, Madrid
Mimosa, 1, Pedrera, 41566, Sevilla
Centro Comercial Carrefour-Crta. Linares S/N- L34, Úbeda, 23400, Jaen
Centro Comercial Carrefour-Blas Cabrera Felipe, Hoya de la Plat, las Palmas Gc, 35016, las Palmas
Av. Mediterraneo, 57- Edificio Albatros, Loc.6, Benidorm, 03503, Alicante
Santa Rosa, 24, Alcoy, 03802, Alicante
Travesera de Gracia, 128, Barcelona, 08012, Barcelona
Avda. Montañeses de la Isla, 10, San Fernando, 11100, Cadiz
Concepcion, 61, Puerto Real, 11510, Cadiz
Pza. de la Constitucion, 5, Almodóvar Del Campo, 13580, Ciudad Real
Sant Pere, 54, Lloret de Mar, 17310, Girona
Azkuene, 2, Pasai Trintxerpe, 20110, Guipuzcoa
Avda. Fontanar, 4, Pozo Alcón, 23485, Jaen
Pza. Del Pilar, 14, L-2, las Palmas Gc, 35010, las Palmas
Centro Comercial Los Alisios, Hermanos Domínguez, S/N L-B72, Tamaraceite, 35018, las Palmas
Centro Comercial la Zafra, Ansite, 115 L-2, Cruce de Arinaga, 35118, las Palmas
Gral. Millan Astray, 19, Madrid, 28044, Madrid
Rd.atocha, 1, Madrid, 28012, Madrid
Rambla, 18, Yecla, 30510, Murcia
Balanos, 2, Cabo de Palos, 30370, Murcia
Marcos Sanz, S/N, Los Belones, 30385, Murcia
Chucena, 44, Sevilla, 41006, Sevilla
Centro Comercial Carrefour-Macarena, Sevilla, 41015, Sevilla
C/. Fernandez Navarro, 26, Santa Cruz de Tenerife, 38003, Sta.cruz.tfe
Plaza Del Charco, S/N (Kiosko), Puerto de la Cruz, 38400, Sta.cruz.tfe
Crta. Nueva, 32 Edif. Granadillar 2 L- 9, Cruz Santa, 38413, Sta.cruz.tfe
Obispo Rey Redondo, 11, San Cristóbal de la Laguna, 38201, Sta.cruz.tfe
Lg Tf-1 Margen Izquierdo, S/N, Poris de Abona, 38588, Sta.cruz.tfe
Cruz Alta-Tigaday, 13, Frontera, 38913, Sta.cruz.tfe
Centro Comercial Carrefour-Avda. Blasco Ibañez, 1 L- 5A, Gandia, 46701, Valencia
Federico Garcia Lorca 4, Zaragoza, 50007, Zaragoza
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Legazpi, 1, San Sebastian, 20004, Guipuzcoa
Avda. de Portugal, 22, Verín, 32600, Ourense
Jaume Balmes, 21, Vilanova Del Camí, 08788, Barcelona
Rambla Bisbe Pol, 83-85, Arenys de Mar, 08350, Barcelona
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 1 y 8
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 11 de diciembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 98.217
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 30.374
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 3.679
La segunda es el 0.776
La tercera es el 6.315
La cuarta es el 1.362
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 783
La segunda es 173
La tercera es el 123
La cuarta es el 032
La quinta es el 483
La sexta es el 919
La séptima es el 442
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 11
La segunda es el 96
La tercera es el 98
La cuarta es el 02
La quinta es el 19
La sexta es el 06
La séptima es el 80
La octava es el 03
La novena es el 81