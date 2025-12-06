Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional.
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025:
Premio especial: 94703, fracción sexta, serie octava
Primer premio: 94703
Segundo premio: 67906
Cuatro cifras: 1603, 4169, 7342, 9294, 9740
Tres cifras: 095, 124, 101, 134, 343, 401, 418, 431, 455, 491, 710, 760, 768, 870, 926
Dos cifras: 73, 13
Reintegros: 03, 02, 04.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Cómo se cobra un premio si el décimo es compartido?
Cada participante debe identificarse y el banco reparte el premio según los porcentajes declarados.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Cómo se verifica un premio comprado por Internet?
El sistema de SELAE valida el premio automáticamente y lo muestra en tu cuenta oficial.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Se puede cobrar un premio con NIE o pasaporte?
Sí. Cualquier documento válido para identificación en territorio español es aceptado en el banco pagador.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿El notario puede detener el sorteo?
Sí, si detecta alguna irregularidad o fallo técnico. Su función es garantizar la transparencia legal.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué sucede si un décimo está plastificado?
Si la plastificación no impide verificar las medidas de seguridad, SELAE permite su pago; si afecta al análisis, se envía a examen técnico.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Un décimo premiado comprado online se puede imprimir y llevar al banco?
No es necesario. El premio se gestiona directamente desde tu cuenta SELAE, sin documento físico.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Cómo sé si un décimo está bloqueado por extravío o denuncia?
SELAE los confirma en su web en cuestión de minutos tras finalizar el sorteo, con validación notarial.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Los números devueltos pueden volver a venderse?
Sí, SELAE puede recolocar números devueltos en otros puntos de venta autorizados.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Las compras online tienen comisión adicional?
No. SELAE no cobra comisiones por comprar décimos en su web o app oficial.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Es posible validar un décimo premiado en una comunidad autónoma distinta?
Sí, los premios pueden cobrarse en cualquier punto de España autorizado.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué documento oficial especifica los premios de cada sorteo?
SELAE publica el esquema de premios en su web y en los boletines oficiales del sorteo.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué ocurre si en una peña uno de los participantes no quiere identificarse?
El banco no pagará la totalidad del premio hasta que todos los participantes estén acreditados.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Pueden los premios generar intereses si el banco tarda en pagarlos?
No, los premios no generan intereses; el pago debe hacerse en el momento de validación.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Está regulado cuántas series puede emitir SELAE en un sorteo?
Sí, cada sorteo tiene una resolución oficial donde se determinan precio, series y dotación de premios.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Las compras por terminal electrónico tienen la misma validez que un décimo físico?
Sí, el resguardo electrónico es un documento oficial válido y reconocido por SELAE.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué pasa si el décimo está roto por la mitad?
Se remite a verificación técnica y, si es auténtico y verificable, el premio se paga sin problema.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Puede un premio quedar bloqueado por orden judicial?
Sí, si hay denuncias por robo, extravío o conflicto de propiedad, el pago se congela hasta resolución.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué se considera un punto de venta autorizado?
Únicamente los establecimientos incluidos en el listado oficial de SELAE, actualizados en su web.
Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Los premios deben cobrarse obligatoriamente en el mismo banco?
No. Cualquier entidad colaboradora autorizada por SELAE puede pagar premios de 2.000€ o más.