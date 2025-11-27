Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 20 de noviembre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 97.207
Segundo premio (6.000 €): 12.285
Últimas 4 cifras (75 €): 9038, 8473, 4350 y 1257
Últimas 3 cifras (15 €): 224, 780, 197, 470, 821, 507 y 720
Últimas 2 cifras (6 €): 32, 00, 72, 25, 22, 42, 18, 20 y 80
Reintegros (3 €): 7, 1 y 0
Cupón diario de la ONCE del sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 30 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 27 de noviembre
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 60.000€ al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000€ al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 27 de noviembre, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!