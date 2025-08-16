Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del sábado 16 de agosto son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 05958
Segundo premio (6.000 €): 03127
Últimas 4 cifras (75 €): 9978, 3948, 6459, 3026.
Últimas 3 cifras (15 €): 051, 522, 294, 855, 583, 763, 172, 923, 267, 403.
Últimas 2 cifras (6 €): 42, 67, 73, 37, 64, 27, 40, 30, 37.
Reintegros (3 €): 8, 4 y 9
Comprobar resultado Lotería Nacional sábado | Recordamos los números ganadores
Hoy hemos visto cómo se han repartido premios en las terminaciones de dos, tres y cuatro cifras que alegran a muchos jugadores:
Si tu décimo termina en alguno de estos números, ¡ya tienes premio asegurado! Recuerda comprobar bien para no perder ninguna oportunidad.
Comprobar Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Últimas 4 cifras con premio
Los números 9978, 3948, 6459 y 3026 reciben 75 € cada uno. Comprueba tu boleto ahora.
Comprobar Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Felicidades a los ganadores
Si tu número ha sido premiado, disfruta de tu recompensa y comparte la alegría de este sábado 16 de agosto.
Comprobar Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Segundo premio: 03127
El segundo premio de 6.000 € ha caído en el número 03127. Revisa tus boletos y descubre si eres uno de los ganadores.
Comprobar Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¡Gordo repartido: 05958!
El primer premio de 30.000 € ha sido para el número 05958. Comprueba tu boleto y celebra si la suerte ha tocado tu puerta.
Comprobar Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Cómo cobrar tu premio
Si eres uno de los ganadores, no olvides revisar los pasos para cobrar tu premio de forma segura y rápida. La Lotería Nacional tiene todas las instrucciones para ti.
Comprobar Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Tu número está entre los premiados?
No te quedes con la duda: comprueba ahora los resultados del sorteo de la Lotería Nacional y descubre si eres uno de los afortunados de este sábado 16 de agosto.
Comprobar resultado Lotería Nacional sábado| Qué cantidad se queda Hacienda
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
Comprobar resultado Lotería Nacional sábado | ¿Ya has revisado si tu décimo tiene alguna terminación premiada?
Es muy importante que no te quedes solo con el número completo. A veces, los premios llegan por las terminaciones de dos, tres o cuatro cifras, y eso significa que aunque no te toque el premio gordo, igual tienes un buen pellizco. Así que, coge tu décimo, busca con calma esas terminaciones y… ¡cruza los dedos!
Comprobar resultado Lotería Nacional sábado | Comprueba las terminaciones premiadas
Hoy hemos visto cómo se han repartido premios en las terminaciones de dos, tres y cuatro cifras que alegran a muchos jugadores:
Comprobar resultado Lotería Nacional sábado | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio de hoy ha tocado en varias localidades repartidas por toda España, ¡un verdadero regalo para la suerte! Entre ellas están Granada, Barcelona, Asturias, Castellón, Sevilla, Burgos, Madrid, Soria, entre otros.
Si tienes algún décimo de estas zonas, ¡estás de enhorabuena! Recuerda comprobar bien tu número para no perder detalle. ¡Qué emoción!
Comprobar resultado Lotería Nacional| Estos han sido los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 16 de agosto han sido el 8, 4 y 9
Resultados Lotería Nacional sábado, en directo | ¡Llega el premio gordo del sorteo!¡Ya tenemos aquí el número del gordo con 600.000 euros por serie!¡Este es el número 5958! Es el número ganador del sorteo del sábado.
Resultado Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¡Sale el segundo premio!
¡Ya está aquí el segundo premio 3127! Está premiado con 120.000 euros por serie.
Resultado Lotería Nacional sábado, en directo | Salen las extracciones de cuatro cifrasLos premios con 150 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 1.500 euros la serie. Las cuatro últimas cifras del décimo:La primera extracción es el 9978.La segunda es el 3948.La tercera es el 6459.La cuarta es el 3026.
Resultados Lotería Nacional sábado, en directo | Salen las extracciones de tres cifras
Los premios con 30 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 300 euros la serie. Las tres últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 051.
La segunda es el 522.
La tercera es el 294.
La cuarta es el 855.
La quinta es el 583.
La sexta es el 763.
La séptima es el 172.
La octava es el 923.
La novena es el 267.
La décima es el 403.
Resultados Lotería Nacional sábado, en directo | Salen las extracciones de dos cifras
Los premios con 12 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 120 euros la serie. Las dos últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 42.
La segunda es el 67.
La tercera es el 73.
La cuarta es el 37.
La quinta es el 64.
La sexta es el 27.
La séptima es el 40.
La octava es el 30.
La novena es el 37.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¡Comienza el sorteo!
¡Ya estamos con el sorteo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas! ¡Allá, vamos! ¡Suerte a todos
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto dura el sorteo?
No es eterno: entre 20 y 30 minutos suele estar todo decidido. Rápido, emocionante… y a veces con sobresaltos.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuántas series hay en el sorteo del sábado?
Normalmente se juegan 10 series, lo que significa que hay muchas más oportunidades de que tu número salga premiado.