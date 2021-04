Comprobar cupón diario de la ONCE del martes, 13 de abril de 2021

SORTEO DE LA ONCE

Premios del sorteo diario del Cupón de la ONCE

35.000 € a las 5 cifras.

500 € al número anterior o posterior del primer premio.

200 € a las 4 últimas cifras.

20 € a las 3 últimas cifras.

6 € a las 2 últimas cifras.

1,50 € a la decena de millar.

1,50 € a la última cifra.

Premios adicionales "La Paga"

3.000 € al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie.

0,50 € a la primera cifra del Cupón Diario.

0,50 € a la última cifra del Cupón Diario.

Acerca del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE nació en España de una idea revolucionaria en los años 20 que consistía en pequeñas rifas callejeras. Estas rifas comenzaron siendo clandestinas, ya que estaban prohibidas por ley. Sin embargo, las personas ciegas que vivían de la mendicidad y estaban excluidas socialmente lo consideraban su medio de vida.

Con el tiempo, estas rifas fueron aumentando la popularidad hasta que en 1939 se iniciaron movimientos reivindicativos con miembros de la propia organización para que se legalizara el primer cupón llamado “Cupón Pro-Ciegos”, nacido como vía de financiación y fuente de trabajo para sus asociados.

El Cupón Diario de la ONCE era el único tipo de sorteo que existía hasta 2004, cuando se fueron incorporando diferentes sorteos para intentar competir con la gama que ya tenía Loterías y Apuestas del Estado.

El juego del Cupón Diario de la ONCE se realiza todos los días de lunes a jueves teniendo un precio de 1,50€ por apuesta. Existen varios premios dependiendo de la cantidad de números acertados y a su vez, de haber seleccionado la opción adicional de "La Paga". Este juego complementario de "La Paga" tiene un precio de 0,50€ con tres posibilidades de premio.

Acerca de la ONCE

La ONCE se fundó por un decreto en 1938. Esto provocó que las distintas asociaciones de ciegos nacidas a principios de siglo, además de su unión en una sola organización, obtuvieran el reconocimiento y la protección del Estado para la venta de cupones. Los cupones desde su comercialización son el recurso que financia gran parte de la fundación y proporciona una actividad laboral a muchas personas ciegas y discapacitadas.

La actividad comercial la llevan a cabo personas con ceguera, deficiencia visual grave y otras discapacidades, contribuyendo de esta manera a su desarrollo profesional e integración en la sociedad. También cuentan con la plataforma “JuegosONCE.es” donde se puede realizar la compra de los cupones de manera online, así como en algunos establecimientos autorizados como estancos, gasolineras, etc., con el objetivo de llegar a más lugares, con horarios más amplios y en espacios en los que hasta ahora la ONCE no era visible.

En España la venta de lotería está reservada al Estado y a las Comunidades Autónomas. La única excepción en el ámbito privado es el sorteo que lleva a cabo la ONCE, que vende sus cupones en virtud de un convenio especial. Lo que recauda por la venta de sus juegos, una vez adjudicados los premios, suele ir destinado a obras sociales.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los resultados publicados. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).