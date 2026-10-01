AliExpress rebaja a menos de 20€ este sillón hinchable con reposapiés perfecto para cualquier rincón

En otoño e invierno pasamos mucho más tiempo dentro de casa, y tendemos a romantizar los días de lluvia con peli y manta. Si este año te apetece tener un espacio diferente para desconectar y leer, que forme parte de la decoración y que puedas esconder cuando no lo necesites, tienes que fichar el sillón hinchable con reposapiés de Don Feliz que AliExpress ha rebajado a menos de 20€.

Es tan cómodo como parece, hinchable y está disponible tanto en el color de la imagen como en gris y azul oscuro. ¿Te imaginas la cantidad de momentos que vas a pasar en este espacio este otoño?

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Te va a encantar porque…

Incluye un reposapiés independiente que puedes colocar a la distancia que prefieras y un inflador manual.

Se pliega cuando no lo necesitas para liberar espacio en casa.

Tiene un respaldo muy envolvente y asiento acolchado.

Sirve tanto para espacios interiores como exteriores.

Crea un rincón de lectura o relax en casa

sofa hinchable.jpg AliExpress

El sillón hinchable con reposapiés de Don Feliz es una ventaja si no tienes demasiado espacio en casa, porque es tan fácil como desinflarlo y guardarlo cuando no lo necesites. Y mientras está inflado, se mueve bien de una habitación a otra. Queda bien en el salón, en el dormitorio o una habitación infantil, y lo mejor es que su estética encaja muy bien con cualquier tipo de decoración.

Mide 49 cm de ancho y tiene otros 49 cm de profundidad, con una altura de 59 cm. No sustituye a un sofá convencional en casa, pero sí que es un asiento auxiliar muy cómodo para leer, ver la tele e incluso trabajar con el portátil. Y el reposapiés es completamente independiente, por lo que podrás colocarlo a la distancia del asiento que prefieras.

Preguntas frecuentes

¿Para qué puedes utilizar este sillón hinchable?

Para lo que más te apetezca: como asiento auxiliar para leer, descansar, ver la tele o echarte la siesta. Además, es apto para espacios interiores o exteriores, y hasta te lo puedes llevar de camping.

¿Incluye reposapiés?

Así es. Es justo como lo ves en la foto e incluye el sillón en sí y un reposapiés hinchable independiente y a juego.

¿Es fácil de guardar?

También. Una vez desinflado, ocupa mucho menos espacio que un sillón convencional y lo puedes guardar cuando no lo necesites.

¿Para quién es perfecto este sillón hinchable?

Para adultos que estén buscando un asiento individual cómodo y portátil, ya sea para un rincón de lectura, descansar, echarse la siesta, ver la tele… También es cómodo para habitaciones infantiles y juveniles.

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Con razón es una de las ofertas que más se están vendiendo ahora mismo en AliExpress, así que corre a por tu sillón hinchable antes de que suba de precio. Si lo pides hoy, ¡lo recibirás esta misma semana en casa!

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