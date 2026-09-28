¿Qué ver durante el parón de LaLiga? Partidazos de la Nations League, LaLiga Hypermotion, Liga F y más

Continúa el parón de selecciones en LaLiga, y tampoco tendremos competición doméstica este fin de semana. Pero eso no significa que haya parado el fútbol. El sábado, España estrenó su segunda estrella con victoria frente a Inglaterra en el estadio de Wembley (2-3) y esta semana continuará su camino en la fase de grupos de la Nations League contra Croacia y la República Checa.

Y el fútbol español sigue su curso, con partidazos de LaLiga Hypermotion y La Liga F, que puedes ver al completo con tu suscripción al Plan Fútbol de DAZN por solo 19,99€ al mes. ¡Se te hará mucho más amena la espera para el regreso de LaLiga!

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Partidazos de esta semana incluidos en la suscripción de DAZN

Esta semana puedes ver en DAZN los partidos de la fase de grupos de la Nations League, incluido el España-Croacia y el España - República Checa (ambos en diferido). También todos los encuentros del fin de semana de LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve, con partidos destacados como el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en la liga femenina.

Y si echas de menos LaLiga, la competición doméstica vuelve el próximo fin de semana a DAZN con el Barça-Getafe de LaLiga o el partidazo entre el Liverpool y el Manchester City en la Premier. ¡Suscríbete ya desde solo 19,99€ al mes!

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