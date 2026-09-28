Primer chollo de los Días Naranjas de PcComponentes: cae un 45% el precio del iPhone 17 Pro con 1 TB de almacenamiento

El iPhone 17 Pro sigue siendo uno de los mejores smartphones de Apple (y del mercado). La compañía puso a la venta sus nuevos smartphones hace poco más de una semana, y ahora PcComponentes reacciona rebajando el que hasta hace poco era el iPhone más nuevo y potente del mercado. Lo hacen durante sus Días Naranjas, con descuentos de hasta el 60% hasta el 11 de octubre.

PcComponentes ha rebajado el iPhone 17 Pro un 45% (1.350€ de descuento) en su versión en color azul oscuro con 1 TB de almacenamiento. Además, mantiene unas prestaciones muy competitivas pese a que acabe de llegar al mercado el iPhone 18 Pro: pantalla OLED de 120 Hz, el chip A19 Pro, cámaras de 48 MP, una autonomía de hasta 33 horas de reproducción de vídeo… ¡No dejes escapar este chollo!

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¿Por qué comprar el iPhone 17 Pro?

1 TB de almacenamiento para almacenar fotos, vídeos, apps y juegos.

Triple cámara trasera de 48 MP con zoom óptico de hasta 8 aumentos.

Hasta 33 horas de reproducción de vídeo.

Pantalla OLED de 6,3 pulgadas con 120 Hz y 3.000 nits de brillo máximo.

Rebajado un 45% en los Días Naranjas de PcComponentes.

Un iPhone potente y con 1.350€ de descuento

iphone17pro.jpg Apple

El iPhone 17 Pro es un smartphone moderno que sigue siendo 'nuevo', pese a que el iPhone 18 Pro ya esté en el mercado. En realidad, hay muy pocas diferencias entre las prestaciones de los dos modelos y un precio abismal entre ellos. El 17 Pro incluye el chip A19 Pro de seis núcleos para ejecutar aplicaciones pesadas, editar contenido y disfrutar de videojuegos con una experiencia muy fluida.

Incluye también un sistema de refrigeración por cámara de vapor que evita el sobrecalentamiento, uno de los principales problemas de los dispositivos Apple. Acompaña también su cámara de tres sensores de 48 MP, grabación de vídeo en 4K a 120 fotogramas por segundo y una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas. Por supuesto, viene con las funciones de Apple Intelligence en muchas tareas (edición de imágenes, traducción, organización…).

¿Qué son los Días Naranjas de PcComponentes y cómo aprovecharlos?

PcComponentes celebra normalmente dos veces al año sus Días Naranjas, una campaña que coincide con la llegada de la primavera y del otoño para renovar electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Y la segunda edición de este año ya está aquí, con descuentos de hasta el 60% en más de 1.000 productos de su catálogo y envío gratis en pedidos superiores a 50€.

¿Y cómo aprovechar los Días Naranjas? PcComponentes tiene ofertas en todas sus categorías: smartphones, consolas, juegos, tablets, portátiles, pequeños y grandes electrodomésticos, domótica para este invierno… Bajan de precio también los artículos más vendidos y deseados durante el resto del año, así que puedes hacerte con los aparatos a los que ya le habías echado el ojo ¡al mejor precio! Date prisa, porque los Días Naranjas están activos solo hasta el 11 de octubre.

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¿Tienes que renovar tu smartphone? Aprovecha que este iPhone 17 Pro (y muchos otros dispositivos) baja de precio en los Días Naranjas de PcComponentes, con ofertas flash nuevas cada día hasta el 11 de octubre. ¡Date prisa!

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