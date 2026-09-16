Este es el paso más importante en tu rutina de make-up: "Es un imprescindible cuando me maquillo"

Base de maquillaje, corrector, polvos, bronceador, colorete, iluminador… Si sigues estos pasos al maquillarte, te estás olvidando del más importante y del responsable de que todos los productos aguanten más tiempo intactos en tu piel. ¡El primer! Es un producto transparente con una textura muy ligera que prepara la piel para el maquillaje, y lo debes aplicar justo después de la skincare y antes de tu rutina de make-up.

¿Y realmente se nota la diferencia? Las expertas advierten que una buena prebase prepara la piel, hidrata en profundidad y mejora el resultado final. Todavía más si eliges una fórmula como el Plump Right Back de NYX Professional, uno de los primers más vendidos del mercado y con la novedad de que también actúa sobre tu piel como un sérum hidratante. Doble función por menos de 15€, porque acaba de bajar de precio en Amazon.

Los cambios en tu maquillaje después de utilizar este primer de NYX

El maquillaje se queda fijo en la piel durante 24 horas (sin retoques).

La fórmula contiene 5 electrolitos que hidratan la piel y la preparan para el maquillaje.

Efecto rellenador e hidratante para que el maquillaje se extienda mejor.

Textura ligera y muy traslúcida. No añade pesadez a la piel.

Fórmula vegana, libre de crueldad animal y apta para todo tipo de pieles.

Un primer que también funciona como sérum hidratante y alarga tu maquillaje

Plump Right Back de NYX Professional Amazon

El Plump Right Back de NYX Professional ha llegado a tu rutina para quedarse, y para que lo apliques cada día después de la skincare y antes del maquillaje. La particularidad de este primer es que no es una prebase al uso, porque tiene una textura muy ligera en gel que deja un acabado jugoso en la piel y que hidrata gracias a la función del sérum con electrolitos.

Solo tienes que aplicar una pequeña cantidad en el rostro antes de la base y dejar que se seque durante unos segundos. El truco está en utilizar muy poca cantidad de producto y no aplicar una capa gruesa. Además, puedes utilizar la prebase de NYX sea como sea tu tipo de piel, porque hidrata las pieles secas y mantiene a raya los brillos en las más grasas.

Opiniones del Plump Right Back de NYX

Las opiniones del primer Plum Right Back & Sérum de NYX son unánimes. Este producto tiene una valoración de 4,5/5 estrellas en Amazon y las mujeres que lo utilizan a diario en su rutina de make-up coinciden:

"Desde que empecé a maquillarme, nunca había utilizado una prebase. Hace unos 5 años me recomendaron esta prebase de NYX y desde entonces es la que utilizo. Nunca he cambiado por otra".

"Además de una prebase perfecta, también funciona como un sérum hidratante y eso viene bien para las pieles secas. Deja una sensación de suavidad, frescor y luminosidad".

"No deja la piel grasa, pero sí afina los poros y hace que el maquillaje quede más uniforme. Es un imprescindible cuando me maquillo".

¿Te apetece probarlo? Este primer de NYX es uno de los más vendidos en Amazon. Quienes lo prueban, repiten y el producto se queda para siempre entre sus imprescindibles de maquillaje. ¡A tu piel le va a alucinar!

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