30% de descuento en estas Nike Air Max 270 para mujer: ¡cómodas y con mucha actitud!

Las zapatillas de mujer son un buen recurso durante todo el año: cuando nos apetece ir cómodas a trabajar, para salir de tardeo, irnos de viaje… El problema es que buena parte del calzado tiene carácter deportivo y está hecho para ir al gimnasio, entrenar o salir a correr. ¿Y si queremos unas zapatillas versátiles, que combinen con nuestros outfits y que no parezca que venimos de hacer deporte?

Lo que buscas son las Nike Air Max 270, las primeras Air Max diseñadas para el día a día y para combinar tanto con unos jeans como con un jersey y una falda o un outfit deportivo. Un calzado lifestyle al que le vas a sacar muchísimo partido, sobre todo ahora que bajan de precio un 30% en la tienda online de Nike. ¡Nos flipan!

¿Por qué te las recomendamos?

Unidad Max Air 270 con una amortiguación cómoda para caminar durante horas.

Son ligeras y transpirables gracias a la parte superior de tejido Woven y el material sintético.

Mediasuela de espuma para una pisada más suave y agradable.

El interior, tipo botín con material elástico, envuelve muy bien el pie.

Buen agarre de la suela exterior de goma (también para otoño-invierno).

Nike Air Max 270

Nike Air Max 270 Nike

Te vas a poner muchísimo las Nike Air Max 270 esta temporada. La cámara de aire visible se lleva buena parte del protagonismo, con una función que no es únicamente estética: amortigua la pisada para que te sientas cómoda llevando las zapatillas puestas todo el día. Y la mediasuela de espuma se encarga de suavizar el contacto con el suelo.

Por cómo están diseñadas —tipo botín y funda elástica—, tendrás la sensación de que las zapatillas Nike se adaptan mucho mejor a la forma de tu pie. Como si estuvieran hechas a medida. Eso sí, Nike recomienda pedir media talla más de lo habitual por este motivo.

Preguntas frecuentes

¿Las Nike Air Max 270 son adecuadas para correr?

Nike las describe como unas zapatillas lifestyle para el día a día. Pese a tener amortiguación y ser cómodas, lo ideal es que elijas unas zapatillas de running si quieres entrenar con ellas.

¿Qué tecnología de amortiguación tienen?

Las Nike Air Max 270 utilizan una unidad Max Air 270 en la zona del talón, con una cámara de aire visible que amortigua la pisada.

¿Son unas zapatillas ligeras?

Sí, porque la parte superior combina un tejido Woven y un material sintético. Esta construcción mantiene el calzado ligero y favorece la ventilación gracias a las zonas de malla.

¿Puedo utilizar estas zapatillas Nike durante todo el día?

Sí, están diseñadas para el día a día. De hecho, todas las tecnologías y características del calzado están orientadas a que te sientas cómoda a diario.

Estas Nike Air Max 270 están disponibles en la tienda online de Nike con un 30% de descuento desde la talla 35.5 hasta la 44.5. Además, Nike te da la opción de personalizarlas a tu gusto para que tengan aún más carácter y actitud.

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