Cecotec tiene el secador 4 en 1 que seca, moldea, da volumen y ondula el cabello

¿Estás volviendo poco a poco al secador de pelo? Si en verano has preferido que tu melena se secara al aire, ahora que tenemos el otoño a la vuelta de la esquina, toca volver a secarla después de la ducha. Y de paso mantener a raya la electricidad estática y el frizz.

Aunque los secadores de pelo no tienen mucho misterio, hoy te proponemos equiparte para la rutina con uno de los más completos del mercado: el DryGlam Waves de Cecotec. Es un secador con varios cabezales para que puedas secarte el pelo, alisarlo, dar volumen y hacerte ondas al mismo tiempo. Sin tener que utilizar la plancha o el rizador, y con tecnología que cuida de tu melena este otoño. ¡Llévatelo rebajado a menos de 60€ en la web de Cecotec!

Motivos para comprar el DryGlam Waves de Cecotec

Motor Brushless de 1.600 W y 110.000 rpm de velocidad para un secado rápido.

Tecnología Plasma que utiliza iones positivos y negativos para reducir el frizz y tener una melena más suave.

Incluye 4 cabezales: secar, alisar, dar volumen y definir las ondas.

Efecto Coanda que aprovecha el flujo de aire alrededor del cilindro y crea ondas mucho más naturales.

El secador controla el calor de forma inteligente para no exponerte a temperaturas extremas.

Un motor potente para cuidar tu melena todo el año

DryGlam Waves Cecotec

El DryGlam Waves de Cecotec es un secador de pelo que merece la pena cada céntimo que cuesta. Para empezar, seca cualquier melena (también las más densas) en muy pocos minutos e incluye una función de control del calor para no exponer tu cabello a altas temperaturas. Eso sí, utiliza siempre un protector del calor para prevenir daños.

Incluye de igual modo una pantalla digital para regular la velocidad y la temperatura, así como una función memoria que vuelve automáticamente al último ajuste. Y todo con un diseño compacto, ligero y que te podrás llevar a cualquier parte.

Todas las funciones y accesorios de este secador de pelo Cecotec

No nos olvidamos de los accesorios y cabezales de este secador de pelo Cecotec, que son su gran baza. Incluye cuatro accesorios:

Concentrador : la boquilla dirige el aire hacia la zona del cabello que prefieras.

: la boquilla dirige el aire hacia la zona del cabello que prefieras. Cepillo alisador o VolumeBrush : desenreda mientras seca y deja un resultado con mucho más volumen.

: desenreda mientras seca y deja un resultado con mucho más volumen. Cilindro rizador con efecto Coanda : utiliza el flujo de aire para envolver el cabello alrededor del cilindro y dar forma a tu melena.

: utiliza el flujo de aire para envolver el cabello alrededor del cilindro y dar forma a tu melena. Difusor: para definir y dar forma a los rizos en melenas onduladas y rizadas.

¿Lo quieres en tu rutina? Es la mejor compra que puedes hacer este otoño para reducir el daño en tu melena, tener un cabello brillante y conseguir tus peinados favoritos en minutos. ¡Corre ahora que está rebajado!

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