La tendencia deco del otoño: apoya un espejo de ratán en la pared en vez de colgarlo para un espacio más cálido

Todos tenemos espejos en casa: en el baño, en el vestidor, en el dormitorio, en el recibidor… Y seguramente te cueste pensar en ellos como elementos decorativos, porque hacen una función muy concreta. Sin embargo, los interioristas advierten que esta temporada están ganando mucho terreno los materiales naturales, las formas envolventes y los acabados que aportan textura.

La mejor combinación para esta temporada pasa por tener un espejo de pared, pero no lo vamos a colgar. Apóyalo en el suelo, sobre una consola o un mueble bajo para un resultado más 'desenfadado' y actual. Y, si es posible, colócalo frente a una fuente de luz (como una ventana) para dar una sensación de amplitud mayor. Una de nuestras opciones favoritas es el espejo de pared Zilna, rebajado ahora un 5% en Kave Home con el cupón exclusivo AFFELESPANOLKAVE. ¡Queda chulísimo!

¿Por qué lo necesitas en casa este otoño?

120 cm de alto para verte todo el cuerpo (útil en dormitorios, vestidores o recibidores).

El ratán le da textura y calidez a cualquier estancia.

Cada pieza de Kave Home es única y tiene variaciones propias del ratán natural.

Aunque lo puedes colgar en la pared, la tendencia actual es apoyarlo en la pared para darle un aire más desenfadado.

Un espejo grande que ilumina, da sensación de amplitud y aporta un punto natural

espejo pared Zilna.jpg espejo de pared Zilna

El espejo de pared Zilna es especial porque el marco tiene tanto peso decorativo como el cristal, por lo que es un 50-50 en cuanto a decoración y funcionalidad. Si buscas un acabado más cálido y acogedor, el ratán natural es uno de nuestros materiales favoritos.

Tiene un diseño rectangular con unas medidas de 58 x 120 x 8 cm, por lo que puedes 'jugar' bastante con la habitación. Además, el ratán queda muy bien con madera, fibras vegetales, textiles, cerámica e incluso materiales más contemporáneos, como la piedra o el metal. Y como está fabricado a mano con fibras naturales, no encontrarás jamás dos espejos idénticos.

Cómo combinar este espejo de pared de Zilna

Nuestra primera opción es colocar este espejo de pared de Zilna en un recibidor, junto a una consola de madera clara, un pequeño jarrón de cerámica y una cesta de fibras naturales. El ratán del marco hace que todos los elementos convivan muy bien entre sí.

En el dormitorio, también queda muy bien apoyado sobre una cómoda de madera, una butaca tapizada o una alfombra de fibras. Un truco: combínalo con textiles en tonos beige, crema, terracota o marrón este otoño. Y otra alternativa que sugieren los interioristas es jugar con el contraste. Por ejemplo, con muebles blancos, paredes en tonos negros e incluso mobiliario en color negro con líneas sencillas. El ratán aporta textura sin que tengamos la sensación de estar en un espacio muy recargado.

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