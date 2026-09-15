Jornada 6 de LaLiga: ¿qué partidos puedes ver en DAZN y cómo suscribirte por solo 14,99€ al mes?

Consulta los horarios y los partidos que podrás ver en DAZN en esta primera jornada intersemanal de la temporada.

LaLiga no descansa. Esta noche terminará la jornada 5 de LaLiga con el partido entre el Villarreal y el Betis, y mañana martes comenzará la jornada 6. Será la primera jornada intersemanal de la temporada, con partidazos como el que enfrentará al FC Barcelona (líder invicto) y al recién ascendido Racing, que viene de dar la sorpresa tras ganar al Alavés.

¿Y dónde ver los partidos de la jornada 6 de LaLiga? Con tu suscripción de DAZN por 14,99€ al mes puedes ver cinco partidos semanales (más uno en abierto) de 35 de las 38 jornadas de LaLiga. Y lo mejor es que el Plan Fútbol no incluye solo los partidos de la liga española: también la segunda división y el mejor fútbol europeo.

Los partidos de la jornada 6 de LaLiga que puedes ver en DAZN

Deportivo Alavés - Valencia CF: martes 15 de septiembre a las 20:00.

Deportivo de La Coruña - Sevilla FC: miércoles 16 de septiembre a las 19:00.

FC Barcelona - Racing de Santander: miércoles 16 de septiembre a las 21:30.

Real Betis - Getafe CF: jueves 17 de septiembre a las 19:00.

Málaga CF - Villarreal CF: jueves 17 de septiembre a las 21:30.

A principios de septiembre se disputó el Celta - Real Sociedad, que correspondía a la jornada 6 de LaLiga, pero se adelantó porque los dos equipos tienen compromisos en la Europa League esta semana (ante el Omonia y el Bournemouth, respectivamente)

Suscríbete al Plan Fútbol de DAZN para ver lo mejor de LaLiga

Jornada 6 LaLiga.jpg Jornada 6 de LaLiga

La opción más cómoda (y económica) para ver LaLiga es suscribirte al Plan Fútbol de DAZN a partir de 14,99€ al mes. Incluye 5 partidos por jornada (más el partido en abierto) durante las 35 de las 38 jornadas de la temporada, además de previos, post, análisis y programas exclusivos.

Y no solo eso. También LaLiga Hypermotion al completo y los playoffs de ascenso, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Eredivisie, la Liga Portugal, la UEFA Nations League —España jugará el primer partido de la fase de grupos el 26 de septiembre contra Inglaterra—, la Serie A y la NFL.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta la suscripción al Plan Fútbol de DAZN?

La suscripción tiene un precio de 14,99€ si eliges el plan anual con pago a plazos. Si optas por el pago anual único, el precio total es de 164,99€ al año. Y si prefieres pagar mes a mes (y cancelar cuando quieras), el coste es de 29,99€ al mes.

¿Puedo añadir otros contenidos al plan?

No exactamente. Si quieres un plan más completo, la mejor opción es suscribirte al Plan Premium a partir de 25,99€ al mes, que incluye también MotoGP, Fórmula 1, baloncesto y más deporte.

¿Puedo cancelar cuando quieras?

Solo si eliges el plan mensual con cancelación en cualquier momento. En el caso del plan anual (con pago único o mes a mes), solo puedes cancelar en cada renovación de suscripción.

¿DAZN retransmite todos los partidos de LaLiga?

No. DAZN retransmite cinco partidos en exclusiva de cada jornada de LaLiga, y el partido en abierto de cada jornada, durante 35 de las 38 jornadas de LaLiga.

¿Quieres disfrutar de lo mejor de la jornada 6 de LaLiga? Aprovecha ahora para suscribirte a DAZN por solo 14,99€ al mes. Además, esta jornada intersemanal es un aperitivo de uno de los partidazos del próximo fin de semana: el Atlético de Madrid - Real Madrid el domingo 20 a las 16:15. El primer gran derbi madrileño de la temporada se verá también en DAZN.

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