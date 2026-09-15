Champions, Nations League, F1, MotoGP: no te pierdas ningún deporte con esta Smart TV LG de 50" rebajada a menos de 450€

La vuelta de la Champions, las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, los partidos de nuestra selección campeona del mundo en la Nations League, la resolución de los Mundiales de MotoGP y Fórmula 1… Estos últimos meses del año siempre son muy fuertes en cuanto a contenido, a lo que tenemos que sumarle estrenos de películas y series en plataformas digitales y el regreso de muchas ficciones y reality shows después del verano.

Si no quieres perderte nada y, además, vas a empezar a hacer más planes en casa ahora que el otoño está a la vuelta de la esquina, tienes que echarle el ojo a la Smart TV LG QNED evo MiniLED AI de 50 pulgadas. Es una tele inteligente que ha llegado este año al mercado y que LG la acaba de rebajar casi un 30% en su tienda online solo por tiempo limitado. Y eso no es todo: con el cupón LGELESPANOL10 te puedes ahorrar un 10% adicional en toda la tienda online.

¿Por qué esta Smart TV de 50"?

Pantalla 4K de 50 pulgadas para ver deporte, cine y series con una calidad de cine.

Tecnología QNED evo MiniLED con más de 1.000 millones de colores y un sistema de control de imagen que trabaja sobre 2.040 zonas independientes.

Hasta 350 nits de brillo y antirreflejos del 94% para buena visibilidad incluso a plena luz del día.

Movimiento más fluido de hasta 120 Hz con Motion Booster.

webOS incluido con funciones de IA y mando Magic Remote.

Una imagen 4K para disfrutar del deporte y del cine

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI 50 pulgadas.jpg Smart TV LG QNED evo MiniLED AI de 50 pulgadas

La Smart TV LG QNED evo MiniLED AI de 50 pulgadas tiene el tamaño perfecto para colocar en el salón de tu casa, porque es lo suficientemente grande como para ver contenido en buena calidad, pero tampoco da la sensación de ser una tele enorme. Uno de sus puntos fuertes es la tecnología Dynamic QNED Color Pro, que reproduce los colores con la mayor precisión posible.

El sistema MiniLED controla la iluminación, mientras que Dynamic Tone Mapping analiza hasta 2.040 zonas para mejorar el contraste y el nivel de detalle. Y a esto se le suma el procesador 4K α7 Gen9, que utiliza inteligencia artificial para optimizar imagen y sonido. Además, la mayoría de Smart TV modernas ya incluyen 4K Super Upscaling para convertir cualquier contenido, sin importar la resolución original, a 4K.

Preguntas frecuentes

¿Qué tamaño tiene esta Smart TV de LG?

Tiene una pantalla de 50 pulgadas, un tamaño adecuado para disfrutar de una experiencia de cine en casa sin tener un salón enorme.

¿La LG QNED evo MiniLED es 4K?

Sí. Cuenta con resolución 4K y tecnologías de procesamiento y escalado que mejoran los contenidos que originalmente no están en 4K.

¿Es una Smart TV adecuada para ver deporte?

Así es. Combina MiniLED, procesamiento de imagen, Dynamic Tone Mapping y funciones de mejora del movimiento para contenidos de acción (películas, deportes como Fórmula 1 o MotoGP…).

¿Qué sistema operativo utiliza?

Integra webOS, el sistema operativo de LG, con funciones de inteligencia artificial, búsqueda por voz, recomendaciones y control del hogar mediante ThinQ. También el mango Magic Remote con puntero inalámbrico.

No todos los días puedes estrenar en el salón de casa una Smart TV de este nivel por menos de 450€, así que aprovecha la oferta. Solo está disponible por tiempo limitado ¡y está volando!

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