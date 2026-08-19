Entradas F1 Gran Premio de España 2026 en Madrid: abono de 3 días en zona Chicane con descuento

Fever, distribuidor oficial de entradas de la F1, rebaja el abono de 3 días de 594 € a 554 € para vivir MADRING en primera fila.

Del 11 al 13 de septiembre, Madrid se convierte en el centro mundial del motor con la celebración del Gran Premio de España de F1 TAG Heuer 2026 en MADRING. Y ahora, a través de Fever, distribuidor oficial de entradas de la F1, es posible conseguir el abono de 3 días en la zona Chicane con descuento: de 594 € a 554 €. Una oportunidad perfecta para vivir la velocidad, la adrenalina y el ambiente del Gran Premio en directo.

F1 Gran Premio de España 2026: tres días de adrenalina en MADRING

El abono de 3 días para F1 da acceso a un fin de semana completo de competición: desde los entrenamientos libres y clasificaciones de F1, F2 y F3 el viernes, pasando por las carreras Sprint del sábado, hasta la gran carrera principal del domingo. Todo el fin de semana de motor, en un mismo pase. Suena bien, ¿verdad?

Más información sobre la zona Chicane

F1 Gran Premio de España.jpg F1 Gran Premio de España 2026

La zona Chicane sitúa a los espectadores en uno de los puntos más emocionantes del circuito, con vistas privilegiadas a los adelantamientos y frenadas de los pilotos, además de contar con pantallas gigantes con retransmisión en directo y comentaristas especializados, todo lo necesario para no perderse ni un segundo de acción.

Pero la experiencia aún va más allá de la pista: MADRING incorpora Fan Zones con propuestas gastronómicas madrileñas, desde street food hasta platos de chefs reconocidos, música en directo con un toque local y zonas de descanso con sombra pensadas para disfrutar del evento con toda comodidad.

Todo ello en un circuito ubicado en IFEMA Madrid, considerado uno de los mejor conectados del mundo, con acceso directo en metro, bus, tren y taxi, para que solo tengas que preocuparte de disfrutar.

Abono para F1 con descuento especial

Entre la velocidad de la F1, el ambiente de las Fan Zones y la comodidad de MADRING, este Gran Premio de España promete ser una experiencia inolvidable para cualquier aficionado al motor. Con este descuento en el abono de 3 días de la zona Chicane, es un buen momento para asegurar tus entradas a un evento único y especial.

Fever, como distribuidor oficial de entradas de la F1, ofrece ahora este abono de 3 días en zona Chicane por 554 €, frente a los 594 € de precio original.

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