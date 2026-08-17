Cómo conseguir una prueba gratis de Amazon Music y escuchar todas las canciones del verano 2026

¿Qué sería de un verano sin música? Lo mismo que un verano sin playa, sin comer en un chiringuito, sin hacer una barbacoa con amigos o escaparte unos días al pueblo. Si recuerdas los mejores veranos de tu vida por la música que sonaba, ¿sabrías decirnos cuál será la banda sonora de este verano 2026?

Puede que 'La Graciosa' de Quevedo y Elvis Crespo, 'Al golpito' de Quevedo y Nueva Línea, 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy —la canción del Mundial 2026— y, por supuesto, el 'Superestrella' de Aitana que nos ha llevado a convertirnos en campeones del mundo. Si quieres disfrutar de más de 100 millones de canciones y reproducirlas a todo volumen este verano, puedes suscribirte a Amazon Music gratis durante 30 días (solo para nuevos clientes), con calidad HD y audio espacial. ¡Te contamos cómo puedes hacerlo!

Razones para suscribirte a Amazon Music

Acceso a 100 millones de canciones de todos los géneros.

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Sonido HD y Ultra HD con hasta 24 bits y 192 kHz en los contenidos compatibles.

Audio espacial con Dolby Atmos y 360 Reality Audio para una experiencia más envolvente con auriculares y dispositivos compatibles.

Ventajas y cómo aprovechar la prueba gratis de 30 días de Amazon Music

Con la prueba gratis de Amazon Music tienes acceso a todo el catálogo de canciones, pódcast y audiolibros totalmente gratis durante 30 días, y puedes cancelar la suscripción en cualquier momento. Durante todo un mes disfrutarás de los contenidos exclusivos de Amazon Music Unlimited sin pagar nada.

Además de las canciones de moda de este verano, podrás aprender con pódcast o sumergirte en una buena historia de tu género favorito con sus más de 700.000 audiolibros. En la suscripción gratis a Amazon Music también están incluidos contenidos de audio espacial mezclados en formatos como Dolby Atmos y 360 Reality Audio, por lo que algunas canciones son más envolventes y tridimensionales si las escuchas con auriculares compatibles.

Las canciones más escuchadas del verano 2026

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Hay muchísimas canciones que están pegando fuerte este verano de 2026, y curiosamente muchas tienen el sello de Quevedo, que publicó en abril su nuevo disco 'El Baifo' con temazos como 'La Graciosa' junto a Elvis Crespo, 'Ni borracho' o 'Al golpito' con Nueva Línea. Podrás escuchar su disco completo en Amazon Music Unlimited sin anuncios.

También el 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy', el 'Superestrella' de Aitana que, aunque salió hace más de un año, no ha parado de sonar en todo el verano, y la potente colaboración entre Ana Mena y Lola Índigo, 'pa ti toa <3'.

¿Y después de estos 30 días? La prueba gratis de Amazon Music está disponible para nuevos clientes. Una vez finalizado ese mes gratis, pasa a costar 12,99€ al mes, aunque puedes cancelar antes si quieres perder el acceso a más de 100 millones de canciones.

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