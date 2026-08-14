¿Notas la mirada cansada? Este contorno de ojos reafirma, eleva y esculpe ¡casi a mitad de precio!

La zona del contorno de ojos es una de las más delicadas del rostro y la primera en mostrar líneas de expresión, las primeras arruguitas y también el cansancio, el estrés o las preocupaciones. Es hasta 10 veces más fina que el resto del rostro, y además está en constante movimiento (gestos, sonreír, parpadear, cerrar los ojos…).

Por eso, un buen contorno de ojos tiene que hidratar y también cubrir otras necesidades del rostro. Igual que hace el contorno Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt de Estée Lauder, que baja su precio un 47% en Druni solo por tiempo limitado. Se queda en menos de 50€, y normalmente cuesta 90€.

Beneficios de utilizar este contorno de ojos de Estée Lauder

Hasta un 43% menos de las líneas dinámicas de la sonrisa de los ojos.

Reafirma y eleva la mirada gracias al Hexapéptido-8.

Hidrata en diferentes niveles mediante 2HA Volume Filler para que el contorno tenga un aspecto más relleno.

Trabaja la zona de la ojera y reduce en un 33% las líneas y arrugas en esta área.

Así es la fórmula que mejora el aspecto de la mirada desde cuatro zonas

Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt de Estee Lauder Druni

El contorno Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt de Estée Lauder divide esta zona del rostro en cuatro partes: exterior —donde se concentran las líneas de expresión—, inferior —apariencia de la ojera—, ángulo interno —junto al lagrimal— y el párpado superior. La fórmula combina distintas tecnologías e ingredientes, como el Hexapéptido-8 para mejorar la firmeza y el volumen.

El 2HA Volume Filler, por su parte, combina ácido hialurónico de distintos pesos moleculares para hidratar y suavizar el aspecto de las líneas de expresión. A esto se suma el Tripéptido-32, vinculado a la tecnología Advanced Night Repair de Estée Lauder, que acompaña los procesos naturales de reparación nocturna de la piel.

¿Este contorno de ojos es para ti?

Este contorno de ojos de Estée Lauder es estupendo para ti si:

Notas que la mirada ha perdido firmeza o te empiezan a preocupar las líneas de expresión alrededor de los ojos.

Ya utilizas un contorno de ojos y buscas otro que haga algo más que hidratar.

Lo puedes utilizar independientemente de tu edad y tipo de piel, tanto por la mañana como por la noche.

La marca permite utilizarlo en otras zonas del rostro con líneas, como la frente o los surcos nasogenianos.

El Advanced Night Repair Eye Lift + Sculpt es uno de los tratamientos más potentes que existen para tratar el contorno de ojos, reducir arruguitas, líneas de expresión, bolsas y ojeras. ¡Aprovecha ahora para comprarlo en Druni por menos de 50€!

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