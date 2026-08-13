Tu Smart TV necesita una barra de sonido ¡y LG rebaja casi a mitad de precio este pack top ventas!

Si estás pensando en comprar una Smart TV nueva, ¿has pensado en añadir al pack también una barra de sonido? En lugar de comprar los dispositivos por separado, lo ideal es que los compres juntos, porque te evitarás tener que buscar un modelo que sea compatible y comprobar las conexiones.

Los packs de Smart TV y barra de sonido son mucho más cómodos y además equiparan la calidad del audio a la imagen, como el que LG tiene rebajado en su página web: incluye una Smart TV OLED evo G5 de 65" 4K y la barra de sonido SF10TY con un 43% de descuento y un 10% extra en toda la tienda online con el código LGELESPANOL10.

Lo mejor de este pack de Smart TV + barra de sonido LG

Pantalla OLED 4K de 65" con negros profundos y colores intensos.

Barra de sonido de 420 W que aporta más presencia sonora que los altavoces de cualquier TV.

Dolby Atmos y DTS:X para un sonido más envolvente y una mayor sensación de espacio.

Hasta 165 Hz con VRR para movimientos más fluidos.

Tiempo de respuesta inferior a 0,1 ms para una respuesta rápida en juegos compatibles.

La mejor combinación para películas, series y videojuegos

Smart TV OLED evo G5 de 65" 4K y la barra de sonido SF10TY LG

La Smart TV OLED evo G5 de 65" 4K y la barra de sonido SF10TY vienen en un pack que se complementa estupendamente bien. Por un lado, la tele tiene una resolución 4K UHD de 2.840 x 2.160 px y utiliza el procesador α11 Gen2 con IA para analizar y optimizar la imagen. Es decir, que permite sacar más partido a contenido 4K y a los que parten de una resolución más baja al escalar el contenido mediante inteligencia artificial.

Por otro lado, la barra de sonido LG tiene 420 W de potencia, 3.1 canales y subwoofer, lo que amplía las posibilidades de la Smart TV. Es compatible con Dolby Atmos y DTS:X, dos tecnologías que crean una experiencia sonora más envolvente.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena comprar una Smart TV y una barra de sonido juntas?

Sí, sobre todo si quieres mejorar tanto la imagen como el sonido en casa. Los dos dispositivos funcionan juntos y son compatibles con tecnologías como WOW Orchestra.

¿Qué tamaño tiene la Smart TV del pack?

La televisión cuenta con una pantalla de 65", un tamaño adecuado para ver películas, series o jugar a videojuegos con buena calidad.

¿La televisión es buena para jugar?

Sí. El panel tiene 120 Hz de frecuencia nativa y hasta 165 Hz con VRR, y además es compatible con AMD FreeSync y Nvidia G-Sync. También tiene un tiempo de respuesta inferior a 0,1 ms.

¿Qué potencia tiene la barra de sonido LG?

La barra de sonido tiene 420 W de potencia y una configuración de 3.1 canales y subwoofer. También es compatible con Dolby Atmos y DTS:X para un sonido más envolvente.

Este pack de LG es estupendo si quieres mejorar la calidad de imagen y de sonido en casa, así que aprovecha que baja de precio un 43% y que te puedes ahorrar otro 10% extra en cualquier producto de la tienda online con el cupón LGELESPANOL10.

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