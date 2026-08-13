La hipoteca fija de imagin: estabilidad y ahorro para tu primera vivienda

Con la hipoteca fija de imagin pagarás una cuota estable durante toda la vida del préstamo, con ayudas y subvenciones si es tu primera vivienda joven.

España cerró el primer trimestre de 2026 con buenas cifras para el sector inmobiliario: se vendieron 161.200 viviendas, un 5,8% más que en el mismo periodo del año anterior, siendo el mejor arranque de año desde 2022. Y más del 70% de las compraventas de vivienda se hacen con hipoteca, lo que nos obliga a entender cómo evolucionarán los tipos de interés, cómo influye el euríbor en las cuotas y también a planificar nuestra vida a 25 o 30 años vista.

Sin embargo, y aunque a priori la compra de una casa y todos los trámites te asusten, la hipoteca fija de imagin es una de las mejores alternativas del mercado para tener una cuota estable desde el primer mes. Es decir, sabes por adelantado lo que pagarás en tu primera cuota y en la última, sin condicionar tu hipoteca al contexto internacional ni a los cambios en los tipos de interés. Además, con imagin la gestión es 100% digital, y ahora la financiación para comprarte tu primera casa, sobre todo en el caso de los jóvenes, es mucho más accesible.

La hipoteca fija de imagin te da estabilidad a largo plazo

Imagin Imagin

La hipoteca fija de imagin es un préstamo hipotecario a tipo fijo en el que el interés se mantiene estable durante los años que dure el préstamo. Por tanto, tendrás una cuota estable de tu hipoteca, sin importar cómo evolucione el euríbor en los próximos 30 años.

Si eres joven y estás pensando en comprarte tu primera vivienda, lo que te interesa es contratar una hipoteca que sea previsible. Sobre todo, si no tienes muchos ahorros, porque es normal tener un margen de error financiero en estos primeros años independizado y pagando una hipoteca. Estas son las características de la hipoteca fija de imagin:

Tipo de interés fijo.

Financiación estándar de hasta el 80%, ampliable hasta el 90% o incluso el 100% para jóvenes mediante avales públicos.

Plazo máximo habitual de hasta 30 años.

Sin comisiones de apertura.

Contratación 100% online desde la app de imagin.

El proceso para solicitar tu hipoteca es transparente y 100% digital

A diferencia de otras entidades, en este caso no tendrás que acudir presencialmente a una oficina para solicitar tu hipoteca y comenzar los trámites. El proceso es así de sencillo:

Encuentra tu vivienda. Ponte en contacto con imagin para aportar toda la información y un gestor personal te hará un estudio de viabilidad. En pocos días tendrás una respuesta, y entonces podrás empezar a preparar toda la documentación necesaria. Al aprobar el estudio, se produce la tasación de la vivienda. Firma final ante notario.

La cuota estable de la hipoteca se apoya en un tipo fijo muy competitivo, con opción de bonificación si cumples ciertos requisitos para acceder a una cuota más baja. Además, en ningún caso tendrás que hacer frente a una comisión de apertura del préstamo hipotecario, lo que también reduce el coste inicial de entrada.

Acceso a la vivienda: ayudas y financiación para jóvenes

Imagin Imagin

Uno de los puntos fuertes de imagin ahora mismo es que facilitan el acceso a la vivienda a los perfiles más jóvenes. La financiación suele alcanzar hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda en condiciones estándar, y puede alcanzar hasta el 90% e incluso el 100% en algunos casos con ayudas públicas.

Aval ICO para jóvenes de hasta 35 años.

Convenios autonómicos en comunidades como Catalunya, Madrid, Andalucía o Valencia.

Son medidas públicas que reducen la principal barrera de entrada, sobre todo al comprar una primera vivienda joven: la falta de ahorro inicial para hacer frente a la entrada de la vivienda.

Bonificaciones y condiciones para ajustar el tipo de interés

Otro 'truco' para reducir el tipo de interés y acceder a una cuota más competitiva es con la opción de hipoteca bonificada. En el caso de imagin, contratarlo es más sencillo que en otras entidades, pues los requisitos son sencillos:

Domiciliar tu nómina con imagin

Contratar el Seguro de Hogar.

Contratar el Seguro de Vida.

Cada uno de estos elementos reduce el tipo de interés de forma acumulativa, hasta una bonificación máxima total del -0,75% TIN. Por ejemplo, la cuota fija al mes de una hipoteca no bonificada es de 775,28€ (TIN 3,80% fijo y TAE 4,288%), mientras que en el caso de la hipoteca bonificada la cuota final baja hasta los 715,22€ al mes (TIN 3,05% fijo y TAE 3,774%). En ambos casos, en una simulación de 150.000€ a 25 años.

No es obligatorio contratar estos productos para acceder al resto de ventajas de la hipoteca fija de imagin, pero sí que mejora considerablemente las condiciones para pagar una cuota estable de la hipoteca más baja.

Preguntas frecuentes sobre la hipoteca fija de imagin

Si aún tienes dudas sobre la hipoteca fija de imagin, sus ventajas y condiciones, las resolvemos a continuación con estas preguntas frecuentes.

¿Qué significa exactamente una hipoteca fija?

Significa que la cuota mensual no cambia durante toda la vida del préstamo, independientemente de cómo evolucione el mercado.

¿Se puede contratar la hipoteca de imagin 100% online?

Así es. Todo el proceso se gestiona directamente desde la app de imagin, con el apoyo de un gestor digital si lo necesitas.

¿Cuál es la financiación máxima disponible?

Depende del perfil, pero lo estándar es el 80%, aunque puede llegar hasta el 90% o incluso hasta el 100% para jóvenes con ayudas públicas.

¿Qué es la bonificación de la hipoteca imagin?

Es una reducción del tipo de interés al cumplir condiciones concretas, como contratar un seguro de hogar, de vida y domiciliar la nómina.

¿Esta hipoteca es buena para una primera vivienda joven?

Sí, es interesante sobre todo para jóvenes que buscan su primera vivienda y necesitan más flexibilidad en la entrada.

La compra de una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes que vas a tener que tomar a lo largo de tu vida. Por suerte, la hipoteca fija de imagin hace más sencillo, estable y predecible el proceso, con una cuota estable de tu hipoteca, aunque suba el euríbor, durante toda la vida del préstamo. ¡Y a disfrutar de tu nuevo hogar!

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