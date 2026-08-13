Los auriculares open ear están en todas partes este verano: estas son las razones para empezar a usarlos

Los auriculares open ear están por todas partes este verano: para hacer deporte, caminar por la playa, trabajando, en el transporte público… Pero ¿cuál es exactamente la diferencia de estos modelos frente a los in-ear de toda la vida o los diseños de diadema? Que no se introducen en el canal auditivo, sino que tienen un diseño de oído 'abierto', así que son mucho más respetuosos con la salud auditiva.

Mientras que muchos auriculares incluyen sistemas de cancelación de ruido avanzada, el punto fuerte de estos es justo lo contrario: no te aíslan por completo y eres más consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Por eso, uno de los más vendidos del mercado es los HUAWEI FreeClip, con un diseño open-ear y ahora un descuento en la HUAWEI Store que los deja en menos de 130€.

Razones para comprar los HUAWEI FreeClip

Cada auricular pesa solo 5,6 gramos, así que son cómodos para llevarlos puestos durante todo el día.

Hasta 36 horas de autonomía total (con el estuche de carga).

Hasta 3 horas de reproducción extra con solo 10 minutos de carga.

Puedes controlar algunas funciones con gestos y movimientos de cabeza.

Un diseño abierto más cómodo y respetuoso

HUAWEI FreeClip Huawei

Los HUAWEI FreeClip se parecen muy poco a cualquier otro modelo de auriculares inalámbricos que hayas probado. Tienen una estructura C-bridge que se coloca alrededor de la oreja y deja libre el canal auditivo, así que es cómodo si prefieres no introducir el auricular dentro de la oreja. De hecho, HUAWEI ha utilizado más de 10.000 datos relacionados con la anatomía del oído para desarrollarlos.

El puente incorpora una aleación con memory foam de níquel-titanio para mantenerse en su sitio y que sean más ligeros. Y no pienses que el sonido será de peor calidad. Los FreeClip incorporan un controlador de 10,8 mm de doble imán y un sistema que dirige mejor las ondas hacia el oído y reduce la fuga de audio.

¿Merecen la pena o solo hay mucho hype alrededor?

Es la pregunta que puede que te hagas, porque cada día llega tecnología nueva al mercado y cuesta distinguir lo que merece la pena de lo que no. Ahora bien, los auriculares open-ear han llegado para quedarse y que puedas escuchar cualquier contenido sin perder el contacto con lo que pasa a tu alrededor.

Son muy cómodos para jornadas largas, la batería dura hasta 36 horas con el estuche de carga y los expertos los recomiendan por ser mucho más respetuosos con la salud auditiva. Así que sí, merecen la pena, sobre todo al precio que tienen ahora en la HUAWEI Store.

Estos auriculares inalámbricos open-ear de HUAWEI son comodísimos, respetuosos y no te vas a arrepentir de comprarlos en la HUAWEI Store, así que aprovecha ahora que están rebajados a menos de 130€. ¡Con razón están en todas partes!

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