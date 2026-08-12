Este es el truco de los interioristas para renovar cualquier rincón de tu casa sin obras

¿Piensas que darle un aire nuevo a cualquier rincón de tu casa implica hacer reformas? Nada de eso. El truco de los interioristas para renovar cualquier espacio sin obras es colocar una alfombra, pues ayuda a delimitar los espacios, aporta textura y convierte automáticamente un salón más frío en uno más acogedor.

Según el color, la forma y el tamaño que elijas, una alfombra estructura visualmente una habitación e integra mejor los muebles. Hemos buscado en el catálogo de Kave Home y hemos dado con la alfombra Despas, rebajada ahora un 50% por tiempo limitado y con un 5% de descuento extra con el código AFFELESPANOLKAVE o DEAL100 si haces una compra superior a 700€ en su tienda online.

¿Por qué comprar esta alfombra de Kave Home?

200 x 300 cm de superficie para cubrir una zona amplia y definir el espacio alrededor del sofá, la mesa de centro o el comedor.

Polipropileno trenzado a mano, con una textura visible y acabado con más personalidad que una superficie lisa.

Apta para espacios interiores y exteriores.

Está rebajada a mitad de precio y pasa de costar 359€ a menos de 180€.

Una pieza grande para hacer más acogedora cualquier estancia

Alfombra Despas Kave Home

El tamaño de la alfombra Despas te permitirá sacarle mucho partido, con un tamaño de 2x3 metros. Podrás utilizarla para organizar visualmente una habitación, un salón grande o un espacio abierto en el que necesitas delimitar dos zonas. Por ejemplo, puedes ponerla bajo el sofá y la mesa de centro para hacer una especie de 'isla' dentro del salón. Sin mover muebles ni hacer obras.

El color beige combina muy bien con prácticamente cualquier estilo (muebles de madera, piezas blancas, negras o de tonos más intensos) y además la alfombra está disponible en distintos tamaños. Y como está trenzada a mano, puede presentar pequeñas variaciones que la hacen única.

Cómo combinar esta alfombra Despas en tu casa

Por suerte, esta alfombra de Kave Home es superfácil de combinar con cualquier decoración en casa. Por ejemplo:

En un salón de estilo nórdico , queda de maravilla con muebles de madera clara, textiles blancos y tonos crema.

, queda de maravilla con muebles de madera clara, textiles blancos y tonos crema. En ambientes minimalistas , aporta textura sin introducir un estampado que robe protagonismo al resto de elementos.

, aporta textura sin introducir un estampado que robe protagonismo al resto de elementos. Para una decoración más natural o mediterránea , combínala con madera, fibras vegetales, lino y tonos tierra.

, combínala con madera, fibras vegetales, lino y tonos tierra. En una terraza, crea una zona muy acogedora si la colocas entre el sofá exterior y una mesa baja.

Esta alfombra Despas de Kave Home es una de las más elegantes para esta temporada, y la puedes utilizar además durante todo el año. ¡Ahora por menos de 180€! Y no olvides aplicar en el carrito el cupón AFFELESPANOLKAVE antes de hacer el pago.

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