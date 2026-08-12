Tónico facial: ¿es importante en la rutina o me puedo saltar este paso?

El tónico facial es uno de los pasos de la rutina de skincare, que se aplica justo después del gel limpiador y justo antes del sérum y la crema hidratante. Ahora bien, ¿es necesario o nos lo podemos saltar? Depende mucho de las necesidades de tu piel, pero por lo general sí se nota la diferencia y tu dermis lo va a agradecer.

Es una fórmula que hidrata, refresca, calma la piel y la prepara para el resto de pasos de la rutina. Y si eliges el tónico facial Centella Asiática Toner de mixsoon (una marca de cosmética coreana), te ayudará a reducir irritación y rojeces. Todos los productos de esta marca tienen un 10% de descuento en MiiN Cosmetics, y puedes conseguir un 10% extra con el cupón ELESPANOL10.

Beneficios del tónico facial Centella Asiática Toner

Centella asiática pura como único ingrediente, perfecto si estás buscando una fórmula sencilla.

Calma las rojeces y la irritación gracias a las propiedades de la centella asiática.

Textura muy ligera que hidrata en profundidad y se absorbe rápido.

Equilibra el exceso de grasa, así que es apto para pieles mixtas y grasas.

Una fórmula sencilla que hidrata y prepara la piel

tónico facial Centella Asiática Toner de mixsoon Magnific

Lo que más nos gusta del tónico facial Centella Asiática Toner de mixsoon es que es una fórmula muy sencilla que solo contiene centella asiática 100% pura y sin diluir, así que es estupendo si buscas una rutina de skincare minimalista. La centella asiática, además, tiene propiedades calmantes y reparadoras, y se utiliza mucho en pieles sensibles o con tendencia al enrojecimiento.

También nos encanta por la textura acuosa, que se extiende fácilmente y se absorbe rápido. Así que puedes aplicar después el resto de productos de tu rutina de skincare sin sensación grasa ni pesada.

Cómo aplicar el tónico facial en tu rutina

Este tónico facial de centella asiática se debe aplicar justo después de limpiar el rostro, tanto por la mañana como por la noche, y antes del sérum y la crema hidratante. Además, lo puedes utilizar con la piel ligeramente húmeda de la limpieza, si lo prefieres.

Aplica una pequeña cantidad directamente en las manos y repártela a toquecitos por el rostro y el cuello o utiliza un algodón para extender el producto. Evita, eso sí, el contorno de ojos y no frotes sobre la piel.

Y un truco: si en algún momento notas la piel más seca de lo habitual o la quieres refrescar, puedes aplicarte igualmente el tónico de centella asiática en cualquier momento del día. Tu piel va a notar la diferencia, así que aprovecha el 20% de descuento en MiiN Cosmetics y el 10% extra con el código ELESPANOL10.

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