Gran Premio de Países Bajos 2026: fecha, horarios y cómo ver la primera carrera después del parón de verano en España

Cuenta atrás para que la Fórmula 1 vuelva de vacaciones. El Gran Premio de Países Bajos se disputará en el circuito de Zandvoort entre el 21 y el 23 de agosto, en la que será la primera carrera de la segunda mitad de temporada. Además, una fecha más especial si cabe, porque es la última vez (al menos, de momento) que el Gran Circo visitará la pista neerlandesa.

¿Y cómo seguir la carrera en España? Los derechos son propiedad de DAZN F1, así que podrás ver este Gran Premio y todos los que quedan por delante esta temporada en exclusiva en la plataforma. La suscripción al Plan Motor tiene un coste de 19,99€ al mes o 13,99€ mensuales si tienes menos de 30 años. ¡Aprovecha los precios!

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La segunda mitad de la temporada de F1 se vive en DAZN

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La segunda mitad de temporada de la Fórmula 1 comienza el viernes 21 de agosto. ¿Y cómo llega la categoría a este momento? Andrea Kimi Antonelli se fue de vacaciones con 50 puntos de ventaja en el campeonato sobre Lewis Hamilton, y con George Russell muy por detrás del rendimiento que se esperaba de él este año. De hecho, muchos esperaban que el británico fuese el principal candidato al título, en vista del paso adelante que Mercedes ha dado este año.

Además de la lucha por el título de pilotos y de constructores, intuimos una zona media cada vez más apretada en esta segunda mitad de año, a medida que sigan llegando evoluciones. Y también el 'debut' del nuevo motor Honda, después de las mejoras aerodinámicas que Aston Martin introdujo en el Gran Premio de Hungría justo antes de las vacaciones de verano.

Horarios del Gran Premio de Países Bajos 2026 de Fórmula 1

El Gran Premio de Países Bajos 2026 se disputará entre el 21 y el 23 de agosto de 2026 en el circuito de Zandvoort. Estos son los horarios para este fin de semana:

Libres 1 : viernes 21 de agosto - 12:30.

: viernes 21 de agosto - 12:30. Clasificación para la Sprint: viernes 21 de agosto - 16:30.

viernes 21 de agosto - 16:30. Carrera al Sprint : sábado 22 de agosto - 12:00.

: sábado 22 de agosto - 12:00. Clasificación : sábado 22 de agosto - 16:00.

: sábado 22 de agosto - 16:00. Carrera: domingo 23 de agosto - 15:00.

En España, todas las sesiones se podrán seguir en directo a través de DAZN F1, con una suscripción a partir de 13,99€ al mes.

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