¿Vuelves al gym en septiembre? Aprovecha que Nike ha rebajado estas zapatillas de entrenamiento a menos de 60€

¿Vuelves en septiembre a la rutina? ¿O quizá estás pensando en apuntarte al gimnasio o empezar a hacer deporte después de varios meses sin hacerlo? Con la vuelta al cole, todos nos marcamos nuevos propósitos y objetivos, y uno de ellos suele ser practicar más deporte o llevar una vida mucho más activa. Si es tu caso, nuestro consejo es que aproveches ahora para hacerte con unas zapatillas de entrenamiento.

En concreto, hemos fichado las Nike Flex Train, porque ahora están rebajadas un 30% en la tienda online de Nike y muy probablemente van a subir de precio a medida que llegue septiembre. Son perfectas para ir al gimnasio, hacer cardio, trabajo de fuerza e incluso clases colectivas, ¡y cuestan menos de 60€!

Lo más destacado de las Nike Flex Train

La suela flexible facilita los movimientos en ejercicios de fuerza y de movilidad.

Es una zapatilla muy transpirable gracias a la parte superior de malla.

Incorpora una banda elástica en el talón para mayor sensación de estabilidad al cambiar de dirección.

La mediasuela de espuma amortigua el apoyo con una pisada firme.

Flexibles y elásticas para adaptarse a cualquier entrenamiento

Nike Flex Train Nike

Las Nike Flex Train son unas zapatillas de entrenamiento que se adaptan muy bien a cualquier tipo de ejercicio. Es decir, que las podrás utilizar igual para los días de cardio, hacer ejercicio funcional o para levantar peso, porque responde muy bien en todas las situaciones. Y la 'culpa' la tiene su suela, que incorpora ranuras de flexión para un movimiento mucho más natural del pie.

Tendrás absoluta libertad de movimientos para hacer zancadas, sentadillas, ejercicios de equilibrio o cualquier otro entrenamiento en el que tengas que hacer cambios de apoyo rápidos. Incluye de igual manera una banda en el talón que sujeta en desplazamientos laterales, mientras que la mediasuela de espuma proporciona amortiguación suficiente para el gym.

¿Cómo elegir unas buenas zapatillas para el gimnasio?

No necesita lo mismo quien entrena en el gimnasio que quien corre al aire libre por asfalto, por la montaña o simplemente sale a caminar. Y si utilizas las mismas zapatillas para todo, estás cometiendo un error. Para el gym, deberías priorizar:

Que sean cómodas, estables y flexibles.

Elige siempre materiales transpirables para mantener el pie fresco.

Buena amortiguación, pero que no sea excesivamente blanda y que absorba bien los impactos.

Mucho mejor si incluye buena sujeción en la zona del talón y suela flexible.

¿Te animas? Aprovecha ahora que estas zapatillas de entrenamiento Nike han bajado de precio a menos de 60€ solo por tiempo limitado, porque van a volar.

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