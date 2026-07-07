Las rebajas de verano de Balay hacen que estrenar frigorífico sea más barato… ¡y con el consumo de electricidad cubierto durante 10 años!

Balay tiene descuentos de hasta el 15% en toda su web hasta el 31 de agosto y además te pagan el consumo de electricidad durante los próximos años.

¿Sabes cuál es el electrodoméstico que más consume en casa? No es la lavadora, tampoco el lavavajillas ni el horno… Es el frigorífico, porque es el único que está funcionando las 24 horas y los 365 días del año. Supone el 30% del consumo total en electricidad en casa, lo que aumenta si tienes un frigorífico antiguo, poco eficiente y sin los últimos avances en tecnología.

Para ponerle remedio, Balay acaba de lanzar sus rebajas de verano con un 15% de descuento en toda su tienda online hasta el 31 de agosto, incluida su gama de frío y los electrodomésticos más modernos del mercado. Además, la marca líder de ventas en grandes electrodomésticos en España también tiene solución a que el frigorífico sea el aparato que más consume: ¡te regalan hasta 10 años gratis de electricidad solo por tu compra!

Balay te paga la electricidad de tu nuevo frigorífico

Además de las rebajas de verano hasta el 31 de agosto, Balay también te paga la electricidad solo por comprar tus electrodomésticos en su tienda online. Estas son las dos promociones activas ahora mismo:

Hasta 6 años de consumo gratis en tu nuevo frigorífico Serie Cristal de Balay. Si lo compras antes del 31 de agosto, ¡te devuelven 150€!

en tu nuevo frigorífico Serie Cristal de Balay. Si lo compras antes del 31 de agosto, ¡te devuelven 150€! Te regalan el consumo de electricidad hasta 10 años en una amplia selección de electrodomésticos, también hasta el 31 de agosto. En esta promo entran los frigoríficosintegrables, con los que puedes conseguir hasta 190€ de reembolso.

En ambos casos, solo tienes que aprovechar las rebajas de verano de Balay para comprar tu nuevo frigorífico, iniciar sesión o registrarte en Balay Contigo y solicitar tu regalo en consumo de electricidad en su formulario. ¡Así de fácil! Y para ayudarte a equipar tu cocina, hemos fichado algunos de los frigoríficos Balay rebajados en su tienda online y con los que te ahorras el consumo de electricidad durante los próximos años. ¡Toma nota!

Frigorífico combi integrable con cierre SoftClose Balay Balay

El primer frigorífico combi integrable que hemos fichado en las rebajas de Balay es el 3KID767F, con un diseño elegante y un acabado muy uniforme que queda oculto tras el mobiliario de tu cocina. Y pese a eso, tiene capacidad suficiente para el día a día. Además, incluye un sistema de conservación que mantiene los alimentos frescos durante más tiempo, hace poquísimo ruido (solo 35 dB) y tiene un sistema de cierre suave de la puerta que es mucho más cómodo de lo que crees.

El compartimento ExtraFresh mantiene las condiciones adecuadas para conservar frutas y verduras durante más tiempo.

La función de refrigeración y congelación rápida ayuda a recuperar la temperatura ideal después de hacer la compra.

Está rebajado en Balay y te regalan 160€ en consumo de electricidad.

Frigorífico combi integrable con sistema de integración de puerta deslizante Balay Balay

Otra buena opción para renovar tu cocina sin romper en ningún momento la estética es este frigorífico combi integrable de Balay, con un sistema de puerta deslizante para que quede perfectamente integrado en el mobiliario. Aprovecha muy bien el espacio disponible, como el modelo anterior, y también cuenta con una distribución muy práctica para organizar tu compra, así como un compartimento específico para mantener la fruta y la verdura en buen estado durante más tiempo.

Su botellero cromado libera espacio en el resto de baldas.

No hace apenas ruido, así que pasa desapercibido incluso en cocinas abiertas al salón.

Incluye regalo de 160€ en consumo de electricidad.

Frigorífico combinado de cristal blanco con Total No Frost Balay

Otra de las propuestas más interesantes de estas rebajas es este frigorífico combinado de Balay. Su elegante acabado en cristal blanco y por incorporar la tecnología Total No Frost, diseñada para evitar la formación de escarcha tanto en el frigorífico como en el congelador y olvidarte de descongelarlos manualmente. Su interior está pensado para facilitar el día a día, con una distribución flexible gracias a las baldas de cristal de seguridad y diferentes compartimentos que ayudan a organizar mejor los alimentos.

Cuenta con un botellero cromado para aprovechar el espacio de forma más eficiente.

para aprovechar el espacio de forma más eficiente. El cajón ExtraFresh , que ayuda a conservar frutas y verduras en mejores condiciones durante más tiempo

, que ayuda a conservar frutas y verduras en mejores condiciones durante más tiempo Incluye regalo de 120€ en consumo de electricidad.

¿Con cuál te quedas? Las rebajas de verano de Balay ya están activas en su tienda online para renovar electrodomésticos en casa, empezando por tu frigorífico. Y además de comprarlo más barato, te ahorras también el consumo de electricidad de los próximos años. ¡Solo hasta el 31 de agosto!

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