No utilices autobronceador: Kream tiene el producto que te broncea 3 veces más rápido ¡por menos de 14€!

¿Todavía te faltan varias semanas para irte de vacaciones? No hace falta que esperes a llegar a la playa para tomar el sol y empezar a coger color, porque puedes ponerte el doble de morena con la mitad de exposición al sol. El truco está en utilizar un activador del bronceado, que es una fórmula que potencia el bronceado natural sin necesidad de aplicar un autobronceador que tiñe la piel.

Estos productos contienen ingredientes que favorecen la producción de melanina para coger color de manera progresiva, pero en mucho menos tiempo que si no aplicaras un activador. Alucinarás con el tono tan bonito que puedes coger en poquísimos días, y te va a durar mucho más allá de septiembre. Por eso, tienes que aprovechar las rebajas de hasta el 86% en Primor para comprar el activador del bronceado Bloody Mary de Kream ¡por menos de 14€!

Beneficios del activador del bronceado de Kream

Acelera el bronceado hasta 3 veces más rápido al estimular la producción de melanina.

Más del 95% de los ingredientes de la fórmula son biocompatibles, lo que significa que también cuida la piel.

Se absorbe rápido, hidrata y deja un acabado luminoso sin efecto graso.

Tampoco tiñe la piel ni deja un bronceado naranja. El color aparece de manera progresiva durante la exposición solar.

Un bronceado más uniforme con la piel hidratada

Bloody Mary de Kream Kream

Una de las ventajas del activador del bronceado Bloody Mary de Kream es que actúa progresivamente durante la exposición solar y potencia la respuesta natural de la piel frente al sol. Por tanto, irás cogiendo colorcito de poco a poco para evitar el acabado artificial que dejan algunos autobronceadores.

Es una fórmula fácil de aplicar en todo el cuerpo, se absorbe en segundos y no deja sensación pegajosa. Te puedes vestir justo después de aplicarte el activador Bloody Mary de Kream. Y si te lo preguntas, es 100% apto para todo tipo de pieles y tonos.

Consejos para conseguir un bronceado más rápido este verano

El primer consejo (y el más importante) es que siempre utilices protector solar después del activador del bronceado de Kream. Hay productos que incluyen activador y protección SPF en la misma fórmula, pero este no es así. Primero tienes que aplicar el activador del bronceado unos minutos antes de tomar el sol, dejar que se absorba unos minutos y después utilizar un protector solar (preferiblemente SPF50). Además:

Empieza con exposiciones cortas y evita las horas centrales del día.

Hidrata bien la piel antes y después de la exposición solar para que el bronceado dure más tiempo.

Exfolia suavemente la piel una o dos veces a la semana para eliminar células muertas y que el color sea más uniforme.

Por menos de 14€ que cuesta ahora en Primor, este activadordelbronceado de Kream se va a convertir en tu nuevo imprescindible durante todo el verano. ¡Aprovecha la oferta para probarlo!

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