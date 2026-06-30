El truco detox para reducir la hinchazón en verano: este té rojo con cúrcuma, jengibre y un sabor dulce

¿En verano sueles tener digestiones más pesadas? Aunque con el calor nos apetece comer más fresquito y ligero, es cierto que hacemos más planes al aire libre y más comidas fuera de casa. Con lo que implica: digestiones pesadas, sensación de hinchazón y la necesidad de hacer una dieta 'detox' durante un par de días para compensar los excesos.

La ventaja es que existen bebidas que cubren justo esa necesidad, como el té rojo con cúrcuma y jengibre, pues son dos antioxidantes muy potentes para reducir la hinchazón y tener digestiones menos pesadas. Y una manera estupenda de tomarlo es con el Té Rojo (Pu Erh) Red Cúrcuma Latte, ahora rebajado en Tea Shop en la versión de 500 gramos (250 tazas) y con un 10% de descuento extra si aplicas el códigoESPANOL10 en el carrito.

Por qué deberías tomar este té rojo de Tea Shop en verano

Base de té rojo Pu Erh con bajo contenido en teína para evitar la sobreestimulación.

La cúrcuma y el jengibre son dos de los mejores ingredientes para tener digestiones ligeras y cuidar el bienestar intestinal.

Perfil especiado con notas dulces naturales para disfrutarlo caliente o en preparaciones con bebida vegetal.

No tardarás más de 5 minutos en prepararlo a 95ºC.

Una infusión con 'superfoods' para tomar a diario

Té Rojo (Pu Erh) Red Curcuma Latte

El Té Rojo (Pu Erh) Red Cúrcuma Latte no se parece en nada a las típicas infusiones que tienes en mente. Para empezar, la base de té rojo Pu Erh hace que tenga menos cantidad de teína que otros tés, así que lo puedes tomar varias veces al día, incluso por la noche.

Y su punto fuerte: la cúrcuma, el jengibre, la algarroba y los dátiles aportan matices dulces y mejoran una barbaridad el sabor. Lo puedes tomar como una infusión al uso o con una bebida vegetal si buscas una preparación más cremosa tipo latte.

Esto opinan los clientes sobre el Té Rojo Red Cúrcuma Latte

"Lo he descubierto en una cafetería y me encantó. Me gusta su sabor tan delicado y sabroso".

"Té de excelente sabor y con las propiedades de la cúrcuma y el jengibre hace que se haya convertido en uno de mis productos favoritos junto con las infusiones Super Turmeric y Ginger Balm".

"¡Me encanta! Está superrico y me llena de energía cada mañana".

¿Te animas a probarlo tú también? Primero te va a conquistar por el olor, después por las notas dulces del sabor y lo acabarás tomando a diario por lo bien que te sienta. No olvides aplicar el código descuento ESPANOL10 para conseguirlo con un 10% de descuento sobre el precio rebajado.

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