Tu nueva bebida favorita en verano: es antioxidante, cuida la salud digestiva y sabe a praliné

¿Te apetece probar bebidas fresquitas nuevas en verano? Si estás buscando opciones más saludables que los refrescos, los zumos e incluso un cóctel, tienes que probar el térojo, porque es una de las mejores infusiones que existen para cuidarnos por dentro en verano. Con la ventaja de que lo puedes tomar caliente o como un té helado.

El térojo, también conocido como PuErh, ha pasado por un proceso de fermentación algo peculiar en comparación con otro tipo de tés, lo que le da un sabor muy característico y propiedades tremendas para cuidar la salud digestiva. Y con un sabor muy parecido al praliné tradicional, sin llegar a ser excesivamente dulce, que te encantará. Ahora puedes probar el pack de 500 gramos de Té Rojo (Pu Erh) Praliné en Tea Shop (500 tazas) rebajado y con un 10% de descuento extra con el cupón exclusivo ESPANOL10.

Beneficios de tomar el Té Rojo de Tea Shop

Combina Té Rojo Pu Erh con algarroba, manzana, avellana, canela, achicoria y flores para conseguir un sabor dulce sin ser empalagoso.

El Pu Erh tiene bajo contenido en teína, así que es más suave que otros tés.

Propiedades antioxidantes, digestivas y depurativas, perfectas para acompañar comidas pesadas o aliviar la pesadez.

Tiempo de preparación breve (entre 3 y 5 minutos a 95ºC).

Un té rojo con sabor a praliné que disfrutarás en verano

Té Rojo (Pu Erh) Praliné en Tea Shop

El Té Rojo (Pu Erh) Praliné a la venta en Tea Shop sabe ligeramente diferente a otros tés rojos a la venta en el mercado. Tiene un perfil más dulce y menos intenso gracias a la combinación de ingredientesnaturales, como la algarroba, la manzana, la avellana o la canela. El resultado, por tanto, nos recuerda bastante al sabor del praliné.

Ese equilibrio entre el sabor dulce y las notas propias del té rojo hace que sea perfecto para tomar después de comer o a media tarde. Y es de las típicas infusiones que no pierden sabor ni propiedades si lo preparas bien fresquito con hielo. Además, su proceso de elaboración parte del auténtico Té Rojo Pu Erh, famoso por su fermentación especial.

Consejos para cuidar tu salud digestiva en verano

En verano es normal que llevemos una rutina más flexible, salgamos más a comer fuera de casa, y no sean precisamente opciones sanas. Y está bien, porque no siempre tenemos que tener una rutina tan marcada, aunque tu salud digestiva puede pagar las consecuencias con digestiones más lentas o la sensación de hinchazón. Toma nota de estos consejos:

Hidrátatebien : bebe suficiente agua y acompáñala de otros líquidos, como un té frío, que además tiene propiedades digestivas y antioxidantes.

: bebe suficiente agua y acompáñala de otros líquidos, como un té frío, que además tiene propiedades digestivas y antioxidantes. Haz comidas ligeras : ricas en frutas, verduras y fibra, evitando los excesos muy a menudo.

: ricas en frutas, verduras y fibra, evitando los excesos muy a menudo. Camina después de comer: con unos minutos es suficiente, porque permite una digestión menos pesada.

Para conseguirlo a este precio, no olvides aplicar el cupónESPANOL10, que aplica un 10% de descuento extra sobre el precio ya rebajado en Tea Shop. Cuidar tu salud digestiva en verano nunca había sido tan fácil.

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