Tea Shop rebaja la mejor alternativa al iced latte y a los refrescos: ¡y viene en pack para prepararla como un experto!

Hay sabores que nos recuerdan al verano, y la horchata es uno de ellos. Es refrescante, suave y para muchas personas es una alternativa al café helado, a los zumos, refrescos e incluso al té. Sin embargo, cada vez existen más formas de 'reinterpretar' esta receta desde una perspectiva diferente.

Por ejemplo, las infusiones y los tés fríos son ideales para esta época del año, pues permiten experimentar con nuevos sabores sin complicarte mucho. Y de esa idea nace el pack Horchata Summer de Tea Shop, que reúne todo lo necesario para preparar una bebida inspirada en la horchata 100% personalizable. Está rebajado en Tea Shop, y lo mejor es que con el cupón exclusivo ESPANOL10 te puedes ahorrar un 10% sobre el precio final.

¿Qué incluye este pack Horchata Summer?

100 g de infusión Horchata Fusion inspirada en el sabor cremoso y tostado de la horchata. Jarra de Té Camelia con capacidad de 1,1 litros para preparar, servir y conservar bebidas frías. Filtro Tea Maker de 580 ml diseñado para infusionar de forma sencilla y verter directamente sobre la jarra.

La manera más sencilla de disfrutar de tu bebida fría y cremosa en verano

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El pack Horchata Summer de Tea Shop incluye estos tres elementos que puedes usar juntos para preparar bebidas frías en casa. Por un lado, la infusión Horchata Fusion le da un perfil de sabor inspirado en la horchata gracias a su mezcla de ingredientes (chufa, avena, trigo sarraceno tostado, cacao, arroz inflado y algarroba). ¿El resultado? Una bebida con matices suaves y tostados.

Por otro lado, la jarra de 1,1 litros es estupenda para preparar cantidad suficiente para varias personas o tener siempre horchata lista en la nevera. Y a esto se le suma el sistema Tea Maker, que facilita la preparación gracias a su mecanismo de vertido.

Cómo preparar tu horchata este verano

Preparar una jarra de horchata para tener siempre en la nevera es facilísimo con este pack Horchata Summer. Sigue estos pasos:

Coloca la infusión en el filtro Tea Maker y añade agua a unos 95ºC. Déjalo entre 6 y 10 minutos, según la intensidad del sabor que prefieras. Coloca el Tea Maker sobre la jarra para que viera el contenido automáticamente. Deja enfriar la bebida y métela en la nevera para tomarla bien fría. Un tip extra: añade hielo, frutas frescas, hojas de menta e incluso bebida vegetal para que la bebida sea más cremosa aún.

¡Así de fácil! Aprovecha esta oferta en Tea Shop y aplica el códigodescuentoESPANOL10 en el carrito en todas las compras que hagas para ahorrarte un 10%.

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