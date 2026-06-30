Ponte fresquito en casa con esta oferta de los PcDays 2026: un aire acondicionado split rebajado a menos de 300€
Este aire acondicionado split de Origial tiene un precio muy competitivo, eficiencia A+ y también bomba de calor para invierno.
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¿Crees que con un ventilador de techo o uno de pie vas a poder ahorrar más en verano? La compra sí que es más barata, pero los dispositivos no son más eficientes, y llega un punto en que mueven el aire caliente y dejan de enfriar. En realidad, sabes que el aireacondicionadosplit es el dispositivo de climatización que mejor enfría dormitorios o salones grandes.
Y a un precio que no has visto venir. PcComponentes ha lanzado ya sus ofertas de los PcDays 2026 (activas hasta el 12 de julio), con descuentos de hasta el 60% en climatización y muchas más categorías. Hemos fichado el aire acondicionado split Origial Airnature 3000 Wi-Fi, un dispositivo muy eficiente y con una calidad-precio potente. Todavía más ahora que está rebajado un 35% solo por tiempo limitado, ¡corre a por él!
Lo más destacado de este aire acondicionado rebajado
- Potencia de 3.000 frigorías para enfriar rápido estancias de hasta 30 m².
- Tecnología Inverter que ajusta automáticamente el consumo para controlar el gasto.
- Bomba de calor para utilizar el dispositivo split también en invierno.
- Conectividad Wi-Fi con control desde una app móvil para programarlo aunque no estés en casa.
- Funcionamiento silencioso (solo 37 dB) para no molestar.
Un aire acondicionado split con eficiencia A+ para uso diario
El aire acondicionado split Origial Airnature 3000 Wi-Fi es de gama media, pero tiene prestaciones que no envidian nada a los modelos premium que triplican su precio. Enfría muy bien en salones, dormitorios y hasta en despachos gracias a su potencia de 3,5 kW que alcanza la temperatura que hayas fijado en muy pocos minutos. El caudal de aire de 500 m³/h distribuye el fresquito muy bien por toda la estancia.
Uno de sus puntos fuertes es que es muy eficiente energéticamente (clasificación A+) y además el sistema Inverter ajusta el rendimiento en tiempo real para evitar picos de consumo. Y en invierno podrás sacarle mucho partido igualmente gracias al sistema de bomba de calor reversible.
Opiniones del aire acondicionado Origial Airnature 3000 Wi-Fi
El 99% de los clientes que han comprado este aire acondicionado Origial en PcComponentes lo recomienda, y destacan el buen funcionamiento tanto en modo frío como calor, que es silencioso y tiene una calidad-precio más competitiva que otros modelos del mercado.
- "Muy contenta con la compra: enfría bastante bien y rápido. Enfría rápido, fácil conexión Wi-Fi y muy silencioso, eso me gusta mucho".
- "Aire acondicionado muy completo con muchos modos, nada que envidiarle a aires acondicionados de primeras marcas".
- "La verdad es que está genial, merece la pena. Funciona bien, estéticamente es correcto, de tamaño bien, y tiene muchas funciones para todas las necesidades".
¿Vas a aprovechar la oferta? Los PcDays2026 han llegado en el momento perfecto para que renueves tecnología y te pongas fresquito en casa ahora que acabamos de darle la bienvenida al verano. ¡Y no vas a encontrar muchos aires acondicionados split por menos de 300€!
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