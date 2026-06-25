Olvídate de pasar la fregona: este robot con IA y fregado inteligente te va a ahorrar mucho tiempo en casa

¿La limpieza en casa se te hace cuesta arriba? Más calor, más ganas de estar en la piscina e irte de vacaciones, los niños en casa… Y aunque aspires el suelo, barras y friegues a diario, se va a ensuciar mucho antes de lo que te gustaría. A menos que tengas un robotaspirador que haga el trabajo sucio por ti.

No uno cualquiera, porque acabamos de fichar el robot aspirador especialista en fregado Conga Z100, con navegación láser por IA y una base total de autovaciado para que puedas olvidarte del mantenimiento durante semanas. Además, ahora está rebajado un 20% en los CecoDays de Cecotec solo hasta el 30 de junio (o antes si se agotan existencias). ¡Corre a por él!

Top 5 características de este robot aspirador Cecotec

Potencia de succión de hasta 20.000 Pa que puede con la suciedad incrustada en alfombras y rincones difíciles. Sistema de fregado con agua limpia AquaCycle que renueva el agua en cada pasada. La base All-in-Home tiene autovaciado, lavado y secado de mopas para reducir el mantenimiento. La navegación LaserEye con IA detecta objetos pequeños y adapta la ruta de limpieza en tiempo real. Mopa bimaterial XXL que cubre más superficie en menos pasadas.

Así es el robot Conga que aspira, friega y se mantiene solo

Robot aspirador especialista en fregado Conga Z100

El robot aspirador especialista en fregado Conga Z100 incorpora un sistema de navegación con Inteligencia Artificial y LaserEye para moverse con total libertad por toda la casa. Es capaz de reconocer obstáculos, objetos y hasta cambios de superficie. La diferencia en comparación con los robots más básicos es que no deja ninguna zona sin limpiar, no se da golpes con los muebles ni se cae por las escaleras.

Pero el punto fuerte de este robot aspirador Cecotec es el fregado. El sistema AquaCycle trabaja con agua limpia en cada pasada y separa la sucia en su propio depósito para no arrastrar suciedad. Y la base se encarga de vaciar el depósito de polvo, de limpiar y de secar la mopa con aire.

Cómo aprovechar los CecoDays de Cecotec para ahorrar

Si tienes que renovar tecnología en casa, darte un capricho o equiparte mejor para el verano, aprovecha los CecoDays. Es una de las promociones más conocidas de Cecotec y está ahora mismo activa hasta el 30 de junio a medianoche. Encontrarás los dispositivos rebajados con una etiqueta de color rojo con la etiqueta 'CecoDays', así que lo único que tienes que hacer es añadir los productos al carrito antes de que suban de precio.

Además de este robotaspirador, encontrarás chollos en otras categorías: robots de cocina, grandes y pequeños electrodomésticos, freidoras de aire, cepillo de aire, dispositivos de cuidado facial…

El Conga Z100 es la compra más inteligente que puedes hacer durante los CecoDays si quieres simplificar la limpieza en casa, dedicarle mucho menos tiempo y que el suelo quede impecable. ¡Por menos de 400€!

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