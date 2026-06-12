¿Estás disfrutando del Mundial 2026? Probamos el dispensador de cerveza que necesitas en todos tus planes

Hemos puesto a prueba el dispensador de cerveza de Cecotec perfecto para disfrutar tus planes en casa con amigos este Mundial y tener siempre cerveza fría.

La cuenta atrás por fin ha terminado. El Mundial dio el pistoletazo de salida el jueves con el México-Sudáfrica, y todos estamos esperando el debut de España contra Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio a las 18:00. ¿Y sabes qué necesitas para que el plan sea perfecto? Tener en casa el dispensador de cerveza BeerFlow Steel 5000 de Cecotec, porque es el combo perfecto para vivir el fútbol en casa con amigos.

El fútbol se disfruta mejor en buena compañía, y eso va de la mano con un picoteo y cerveza bien fría. Por eso, hemos querido poner a prueba este dispensador de 5 litros de Cecotec, y no tenemos ninguna duda de que es perfecto para el Mundial y para que se quede en casa el resto del año.

Lo que más nos ha gustado del dispensador de cerveza de Cecotec

Cerveza siempre fría sin depender de la nevera.

Control de temperatura ajustable entre 2ºC y 12ºC.

Compatible con barriles de 5 litros universales (presurizados y no presurizados).

Indicador LED de temperatura para saber cuándo está lista para beber.

Base estable con pies antideslizantes y bandeja recogegotas.

El dispensador de cerveza para disfrutar del Mundial en casa

dispensador de cerveza BeerFlow Steel 5000 Cecotec.jpg

El BeerFlow Steel 5000 de Cecotec es un dispensador de cerveza con un diseño en acero inoxidable que va a quedar de maravilla en tu salón. Lógicamente, lo que nos interesa es que sea capaz de mantener la cerveza bien fría durante horas, y en eso cumple con creces. Para ponernos en contexto, lo probamos durante los amistosos previos al torneo, y su sistema de 65 W mantiene el barril frío sin necesidad de meter las cervezas en hielo ni en la nevera.

Es posible ajustar la temperatura de la cerveza entre 2ºC y 12ºC, y disfrutar del hecho de tirar la caña, como si estuvieras en un bar. No necesitas mucho para meterte en el mood futbolero.

¿Merece la pena comprarlo para el Mundial 2026?

Rotundamente, sí. En general, si eres cervecero o sueles hacer muchos planes en casa con amigos, le vas a sacar partido en cualquier época del año y es mucho más cómodo que comprar latas o botellines de cerveza.

Pero parece que tiene aún más sentido para ver un Mundial, una final de Champions o cualquier partidazo de tu equipo en casa con amigos. Además, al tener cerveza fría en el salón, no tendrás que ir a la nevera ni te perderás ninguna jugada del partido.

¿Es un capricho? En parte sí, pero el accesorio perfecto de cara al Mundial, al verano y a tener cerveza fría siempre que quieras con un esfuerzo mínimo. Si lo pides ahora en Cecotec, lo recibirás en casa gratis en 24-72 horas.

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