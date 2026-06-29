¿Miradas curiosas en tu terraza o balcón? Mejora la privacidad con este invento de Ikea rebajado a menos de 40€

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¿Necesitas mejorar la privacidad en tu balcón, patio o terraza? Si tienes un espacio al aire libre en casa, tenga el tamaño que tenga, le querrás sacar todo el partido posible durante el verano (y parte del resto del año). En ese caso, uno de los inventos que arrasa en redes sociales es el paravientos de exterior de Ikea, que reduce el viento y las miradas de los vecinos para que estés más cómodo y protegido en tu pequeño rincón.

Un paravientos de exterior es superfácil de instalar, no es necesario hacer obras y actúa como una barrera que te protege del viento. Y también de los vecinos y las miradas curiosas. Ahora lo tienes rebajado un 27% en el outlet de Ikea, así que es un chollo con el que vas a disfrutar mucho más de tu terraza o balcón ¡por menos de 40€!

Razones para comprar este producto

Estructura de tres paneles para adaptarlo a balcones, terrazas o patios de diferentes tamaños.

La altura de 150 cm mejora la privacidad, pero deja pasar el aire.

Fabricado con material textil de poliéster (en gran parte reciclado) que aguanta bien el uso exterior y se limpia fácilmente.

Sistema de cuatro postes muy estable para fijarlo al suelo o a un riel.

Este separador de exterior mejora una terraza o un balcón sin obras

Paravientos de exterior de Ikea

El paravientos de exterior YTTERSKÄR de Ikea hace más cómodo y seguro cualquier espacio exterior. Los clientes que ya lo tienen en casa destacan sus tres paneles, que permiten jugar con la configuración para crear una barrera frontal o una división más completa si combinas varios paneles ahora que están rebajados.

La altura de 150 cm es otro punto a favor para tener más privacidad sin cerrar por completo el balcón o la terraza, y al mismo tiempo dejar pasar el aire para que entre fresquito. Es estable gracias a la estructura de acero, pero al mismo tiempo es ligero y fácil de mover.

Preguntas frecuentes sobre este paravientos de Ikea

¿Este paravientos de Ikea sirve para cualquier tipo de terraza o balcón?

Sí, tiene un diseño modular para adaptarlo muy bien a espacios pequeños (balcones, terrazas) y también a zonas más amplias (patios, jardines).

¿Resiste bien el viento fuerte?

Este paravientos está diseñado para uso exterior, así que está fabricado con una estructura de acero y cuenta con postes que se fijan al suelo o a un riel. Así que sí, es estable cuando hace viento.

¿Se puede desmontar fácilmente?

Así es. La estructura permite desmontarlo cuando quieras y reorganizar los paneles para guardarlo y cambiar la disposición según la época del año.

¿Requiere mucho mantenimiento?

No. Solo tienes que limpiar la tela con un paño húmedo de manera ocasional, pero no se recomienda lavar a máquina ni utilizar productos agresivos.

¿Tienes en mente cómo vas a colocar este paravientos exterior en tu balcón o terraza? Si es así, incluso si necesitas varias unidades, aprovecha que está rebajado a menos de 40€ en el outlet de Ikea hasta el 31 de agosto (o hasta fin de existencias). ¡Corre a por él!

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