Más barata que una piscina de obra y lista para usar en minutos: así es la piscina desmontable que arrasa en Carrefour

¿Tienes patio, jardín o una terraza relativamente amplia en casa? Entonces, tienes una piscina desmontable para disfrutar del verano y refrescarte. Si no quieres construir una piscina de obra (por el dinero, el espacio o por meterte en una reforma), estos modelos se montan en unos pocos minutos y aguantan de sobra todo el verano. Incluso más de uno si las cuidas bien.

Ahora, Carrefour tiene ofertas en piscinas, y hemos fichado esta piscina desmontable ovalada tubular rebajada a menos de 350€. Además, si la compras antes del 21 de junio, recibirás un cupón equivalente al 20% del valor de la piscina para canjear en Carrefour entre el 22 de junio y el 7 de julio. ¡Ideal para aprovechar aún más el buen tiempo!

Lo mejor de esta piscina desmontable de Carrefour

Estructura tubular de acero galvanizado muy estable, aunque hagas un uso intensivo.

Revestimiento Tritech de triple capa con malla interior muy resistente frente a pinchazos.

Tiene una capacidad de llenado de hasta 7.250 litros.

Instalación sencilla en unos 45 minutos entre dos personas.

Incluye depuradora con sistema de filtrado de 2.006 litros por hora.

Una piscina que dura todo el verano (y más)

Piscina desmontable

Esta piscina desmontable ovalada tubular tiene un diseño que permite aprovechar muy bien el espacio y ocupa menos de lo que parece en el patio, jardín o terraza. Además, tiene una estructura de acero galvanizado que la hace muy firme y 100% resistente a la humedad y al uso habitual. Y como está revestida con Tritech de tres capas, te durará todos los veranos que quieras.

Otro punto a favor es su capacidad (más de 7.000 litros de agua), que es suficiente para varios adultos y niños. Además, la altura exterior es de 1 metro, así que cubre lo justo para disfrutar con total seguridad. ¡La tendrás montada en menos de una hora!

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tardaré en montar esta piscina desmontable?

Carrefour asegura que el montaje ronda los 45 minutos entre dos personas, sin tener que usar ninguna herramienta especial.

¿Cuánta agua puede contener?

La capacidad es de unos 7.250 litros al 90% de llenado, lo que se traduce en un uso muy cómodo.

¿Necesita obra o instalación profesional?

No. La puedes instalar directamente en una superficie plana y estable.

¿Incluye sistema de limpieza de agua?

Sí, una depuradora con filtro de cartucho para mantener el agua en buenas condiciones con un uso habitual.

¿Es segura para niños?

Así es. Esta piscina desmontable es segura para los más pequeños, siempre que estén vigilados por un adulto.

Si habías puesto excusas para no disfrutar del buen tiempo en casa, esta piscina desmontable de Carrefour en oferta te lo pone facilísimo a las puertas del verano. ¡Corre a por ella!

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