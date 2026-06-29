Los mejores dispositivos de belleza para el rostro: cómo elegir, marcas, y precios

¿Conoces los dispositivos de aparatología facial? No son más que la tecnología aplicada al cuidado facial, que ahora ya no es exclusiva de las clínicas estéticas y ha dado el salto al ámbito doméstico en forma de máscaras LED, radiofrecuenciafacial o dispositivos antiedad para el rostro. Llevan ya unos años con nosotros, pero esta tecnología cada vez es más precisa, con luces de distintos colores para tratar las necesidades de la piel (acné, arrugas, tono apagado) y hasta para estimular la producción de colágeno.

Si no sabes qué dispositivo facial comprar, hemos preparado para ti una selección de los 10 mejores dispositivos de aparatología facial de 2026, teniendo en cuenta lo que más se lleva este año, la tecnología, la facilidad de uso, los avances en innovación y su relación calidad-precio. ¡Compara y elige el tuyo!

Mejores dispositivos faciales para cuidar la piel en casa

Dispositivo Tecnología Objetivo Tiempo por sesión App Punto fuerte Precio Máscara de luz LED Shark CryoGlow SharkNinja iQLED (luz roja, azul e infrarroja) + sistema de efecto frío InstaChill en el contorno de ojos Revitaliza la mirada, mejora la textura y trata imperfecciones leves Programas guiados de uso corto No Tecnología de frío en contorno de ojos + LED combinada 264,90€ Máscara LED Facial de Luz Roja: Serie 2 CurrentBody LED (roja 633 nm, infrarroja cercana 830 nm, infrarroja profunda 1072 nm) Reducir arrugas, mejorar la firmeza y unificar el tono de la piel 10 minutos No Triple longitud de onda con cobertura facial completa 449,99€ Máscara LED FAQ™ 202 Foreo LED multiespectral (rojo 650 nm, infrarrojo 850 nm, azul 465 nm, verde 520 nm, amarillo 580 nm, naranja 600 nm, violeta 440 nm, cian 485 nm) Arrugas, acné, rojeces, textura y tono desigual 5 minutos (programas preestablecidos) Sí (FAQ Swiss app) Máxima personalización con 8 longitudes de onda y uso inalámbrico 889€ LIGHTINDERM Sephora LED (5 longitudes de onda) + fotobiomodulación + masaje tisular + cápsulas fotoactivas Regenera la piel y mejora la apariencia de manchas, acné, luminosidad y textura Entre 3-5 minutos No Enfoque clínico con tratamiento personalizado por cápsulas + luz LED 385€ Máscara antienvejecimiento Dreame Chrona anti-aging LED multiespectral (roja 630 nm, NIR 850 nm, azul 465 nm, verde 530 nm, amarilla 590 nm) Mejora firmeza, arrugas, acné, rojeces, tono y luminosidad 10-15 minutos No 4+1 modos personalizables con 180 LED y uso inalámbrico 299€ Medicube AGE-R ATS Air Shot Microcorrientes tipo electroporación superficial (sin agujas) + exfoliación eléctrica Mejora la textura, exfolia suavemente y potencia la absorción de los cosméticos 5 minutos No Optimiza la eficacia de los cosméticos al crear microcanales temporales en la piel 165€ NuFACE Mini+ Starter Kit - Sandy Rose Microcorrientes faciales (IonPlex™ + activación eléctrica suave) Mejora la firmeza, el contorno facial y reduce las líneas finas de expresión Pocos minutos por zona No Tonificación facial progresiva mediante microcorrientes compactas y fáciles de usar 210,45€ Máscara Facial Multiacción Unicskin LED multiespectral (7 longitudes de onda, 936 LED) Tratar arrugas, acné, manchas, rojeces, flacidez y falta de luminosidad 15-30 minutos No Enfoque multiacción con cobertura LED muy alta y tratamientos personalizables 292€ Italian Design Mask Led Beauty Prolight LED multicolor (7 longitudes de onda, 96 LED) Mejora arrugas, acné, rojeces, textura y luminosidad 5-15 minutos No Uso sencillo con varios modos de luz adaptables a distintas necesidades 89,95€ MyBlend myLEDmask V2 LED rojo (630 nm) + infrarrojo cercano pulsado (850 nm) Mejora la firmeza, densidad, arrugas y luminosidad de la piel 5-13 minutos No Enfoque clínico con resultados progresivos y cobertura del rostro y del cuello 750€

Máscara de luz LED Shark CryoGlow SharkNinja

Cupón de descuento (10%): ELECONOMISTA

La máscara Shark CryoGlow combina tecnología LED para el rostro con un sistema de efecto frío para el contorno de ojos, por lo que es interesante si estás buscando aparatología profesional en casa sin limitarla solo al tratamiento antiedad. La tecnología iQLED combina luz roja, infrarroja profunda y azul para cubrir distintas necesidades de la piel, mientras que el sistema InstaChill viene con tres niveles de frío regulables.

Usuariosdestacan : el efecto frío regulable en el contorno de ojos aporta una sensación muy agradable.

: el efecto frío regulable en el contorno de ojos aporta una sensación muy agradable. Necesidad de la piel: mejorar la textura del rostro, reducir la mirada cansada y tratar imperfecciones.

Serie 2 CurrentBody

Si quieres invertir en la mejor máscara LED facial para tratar problemas de la edad, la Serie 2 de CurrentBody es líder en el mercado. Utiliza únicamente tecnología LED para el rostro, con 236 diodos que combinan luz roja, infrarroja cercana e infrarroja cercana profunda, tres longitudes de onda muy utilizadas en fototerapia para estimular la producción de colágeno y mejorar la calidad de la piel.

Usuariosdestacan : diseño de silicona flexible para llevar la máscara mientras haces tu rutina.

: diseño de silicona flexible para llevar la máscara mientras haces tu rutina. Necesidad de la piel: pérdida de firmeza, líneas de expresión, tono apagado o pigmentación irregular.

Máscara LED FAQ™ 202 Foreo

Cupón de descuento (35%): FOREOCARE

El problema de algunas máscaras LED faciales es que limitan bastante los movimientos. En cambio, esta de Foreo tiene un diseño inalámbrico, es muy ligera y está fabricada con silicona flexible para que puedas seguir con tu rutina mientras tratas tu piel. Incorpora ocho longitudes de onda para tratar los signos del envejecimiento y mejorar la luminosidad de la piel, con más de 600 puntos LED que distribuyen la luz por todo el rostro.

Usuariosdestacan : diseño inalámbrico con ajuste flexible para no depender de los cables.

: diseño inalámbrico con ajuste flexible para no depender de los cables. Necesidad de la piel: tratar líneas de expresión, textura irregular, exceso de grasa, manchas y falta de luminosidad.

LIGHTINDERM Sephora

Una particularidad de este dispositivo, que lo diferencia de otros de esta selección, es el Lightinderm de Sephora, con tecnología LED para el rostro, sérums fotoactivos y un masaje tisular que potencia la regeneración de la piel. Sus programas lo convierten en el mejor aparato reafirmante facial, pues da firmeza al óvalo facial, reduce manchas y mejora la luminosidad.

Usuariosdestacan : sensación de tratamiento 'guiado' al combinar luz, sérum y masaje en el mismo dispositivo.

: sensación de tratamiento 'guiado' al combinar luz, sérum y masaje en el mismo dispositivo. Necesidad de la piel: falta de firmeza, manchas, textura irregular o falta de hidratación.

Dreame Chrona anti-aging

Uno de los mejores dispositivos de aparatología facial de 2026 es la Dreame Chrona, que ilumina la piel con un sistema de tratamiento multiespectral que adapta la sesión a las necesidades del rostro en cada momento. Tiene 280 perlas LED de alta energía y un sistema de 4+1 modos sinérgicos con diferentes longitudes de onda y modos. Puedes conseguir resultados visibles en la piel con solo dedicarle 10 minutos.

Usuariosdestacan : puedes cambiar de modo según el estado de la piel.

: puedes cambiar de modo según el estado de la piel. Necesidad de la piel: falta de firmeza, brotes de acné, tono irregular o apagado.

AGE-R ATS Air Shot Medicube

Cupón de descuento (10%): ELESPANOL10

Cada dispositivo facial para casa destaca por algo en concreto, y este Medicube lo hace por simular un efecto tipo microneedling sin agujas. En lugar de perforar la piel, utiliza impulsos eléctricos controlados para crear microcanales temporales en la superficie de la piel. Eso potencia el efecto de cualquier sérum o crema hidratante con solo 5 minutos de uso al día, 2 o 3 veces a la semana.

Usuariosdestacan : sensación de que la piel está más receptiva, sobre todo si utilizas en tu rutina sérums de ácido hialurónico o fórmulas calmantes.

: sensación de que la piel está más receptiva, sobre todo si utilizas en tu rutina sérums de ácido hialurónico o fórmulas calmantes. Necesidad de la piel: textura irregular, poros visibles o falta de uniformidad.

NuFACE Mini+ Starter Kit - Sandy Rose NuFace

El NuFACE Mini+ es uno de los dispositivos con mejor fama dentro de las microcorrientes faciales, pues activa suavemente los músculos del rostro para dar firmeza, definir el contorno y suavizar líneas sin necesidad de procedimientos invasivos. Nos encanta por su formato compacto y porque viene en un kit con geles conductores que preparan la piel para que las microcorrientes hagan más efecto.

Usuariosdestacan : sensación de lifting después de cada sesión, sobre todo en la mandíbula y los pómulos.

: sensación de lifting después de cada sesión, sobre todo en la mandíbula y los pómulos. Necesidad de la piel: mejorar la flacidez y tener un rostro más tonificado sin tratamientos invasivos.

Unicskin Máscara Facial Multiacción

La UNICSKIN Unicled Korean Mask se apoya en la tecnología LED para el rostro con protocolos de uso bastante estructurados, así que se parece más a un tratamiento que recibirías en un centro estético. Además, adapta muy bien cada sesión a las necesidades concretas de la piel. Algunos usuarios apuntan que requiere algo de práctica para aprovechar todas las funciones.

Usuariosdestacan : sensación de tratamiento de 'estética profesional' al poder combinar distintas longitudes de onda en la misma sesión.

: sensación de tratamiento de 'estética profesional' al poder combinar distintas longitudes de onda en la misma sesión. Necesidad de la piel: manchas, flacidez, acné o textura irregular.

Mask Led Beauty Prolight Italian design

Esta máscara de fototerapia tiene hasta siete tratamientos en un mismo dispositivo, con 96 luces distribuidas para que no quede ninguna zona del rostro sin cubrir. Por ejemplo, la luz roja es buena para dar firmeza y elasticidad, mientras que la luz azul trabaja sobre las imperfecciones y el exceso de sebo.

Usuariosdestacan : es muy fácil alternar colores según el estado de la piel sin conocimientos previos.

: es muy fácil alternar colores según el estado de la piel sin conocimientos previos. Necesidad de la piel: mejorar la textura, unificar el tono y reducir imperfecciones.

myLEDmask V2 MyBlend

Si quieres resultados visibles y el mejor aparato reafirmante facial, esta opción a la venta en Niche Beauty es una buena candidata. Está más enfocada en belleza premium, pero merece la pena lo que cuesta, pues sus protocolos de fotobiomodulación avanzada estimulan la producción de colágeno y elastina desde las capas más profundas de la piel.

Usuariosdestacan : tratamiento profesional en casa con resultados visibles progresivos.

: tratamiento profesional en casa con resultados visibles progresivos. Necesidad de la piel: mejorar la flacidez, recuperar densidad y tratar arrugas.

¿Cuál es el mejor aparato facial para ti?

Si sigues sin saber qué dispositivo facial comprar, te contamos cuál es el mejor aparato facial para casa, que siempre será el que mejor se adapte a tus necesidades.

Mejor máscara LED facial para una rutina completa en casa

La tecnología LED para el rostro es estupenda para introducir en tu rutina de belleza, y las máscaras LED son los dispositivos por excelencia en el mercado. Nuestras recomendaciones:

Foreo FAW 202 LED Mask.

Dreame Chrona LED Mask.

Mejor dispositivo antiedad para el rostro, arrugas y firmeza

Si lo que necesitas es reducir las arrugas más visibles y mejorar la densidad de la piel, estos son los mejores dispositivos antiedad para el rostro:

CurrentBody Serie 2 LED Mask.

myBlend myLEDmask V2.

Mejor para flacidez y efecto lifting

Estos dispositivos también se utilizan mucho para definir el contorno del rostro sin tener que pasar por quirófano ni hacerte tratamientos invasivos.

NuFACE Mini+ Starter Kit.

Lightinderm LED Device.

Mejor para piel con acné, poros o textura irregular

Los dispositivos con LED azul y verde son los mejores para cubrir las necesidades de una piel mixta, grasa, con tendencia al acné, poros visibles y marquitas de los brotes.

Foreo FAQ 202 LED Mask.

Medicube AGE-R ATS Air Shot.

¿Qué saber antes de comprar un dispositivo facial?

Antes de decidir qué dispositivo facial comprar, tienes que tener en cuenta algunos aspectos, como su tecnología, tus necesidades, la comodidad de uso o cómo se distribuyen las sesiones.

Tecnología : la más habitual es la fototerapia LED, pero la aparatología facial también llega a microcorrientes faciales, radiofrecuencia facial y EMS.

: la más habitual es la fototerapia LED, pero la aparatología facial también llega a microcorrientes faciales, radiofrecuencia facial y EMS. Objetivo : hay dispositivos que reafirman el rostro, otros que iluminan la piel, reducen arrugas, mejoran la absorción de los cosméticos o reúnen varias funciones en una.

: hay dispositivos que reafirman el rostro, otros que iluminan la piel, reducen arrugas, mejoran la absorción de los cosméticos o reúnen varias funciones en una. Frecuencia de uso : cada marca distribuye las sesiones a su manera (en varias a la semana, diarias y más cortas…).

: cada marca distribuye las sesiones a su manera (en varias a la semana, diarias y más cortas…). Comodidad : si los dispositivos son fáciles de usar, las máscaras son cómodas, puedes utilizarlas mientras haces otras cosas…

: si los dispositivos son fáciles de usar, las máscaras son cómodas, puedes utilizarlas mientras haces otras cosas… Conectividad : todos los avances que incluyen, como diseños inalámbricos o apps para facilitar su uso.

: todos los avances que incluyen, como diseños inalámbricos o apps para facilitar su uso. Relación calidad-precio: hay dispositivos más básicos rondando los 100-200€, hasta tecnología premium con las funciones de las clínicas estéticas, por más de 500€.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los dispositivos de aparatología facial?

Son dispositivos que utilizan tecnologíasLED, microcorrientes faciales o radiofrecuencia para mejorar la apariencia y la salud de la piel sin tratamientos invasivos.

¿Es mejor un aparato facial para casa o hacerte un tratamiento en una clínica?

La ventaja de la aparatología facial profesional en casa requiere una inversión más alta, pero es mucho más cómoda, fácil de mantener y no tienes que gastarte dinero en cada sesión en una clínica.

¿La tecnología LED es segura para la piel?

Sí, pues es una de las tecnologías más estudiadas en fototerapia estética y no invasiva, siempre que la utilices siguiendo las recomendaciones del fabricante.

¿Y para qué sirven las microcorrientes faciales?

Ayudan a tonificar los músculos del rostro, mejorar la firmeza y redefinir el contorno facial con un uso habitual.

¿Cuántas veces se utilizan estos dispositivos?

La mayoría, entre 3 y 5 veces a la semana, aunque algunos de estos dispositivos antiedad para el rostro se pueden utilizar a diario en sesiones más cortas.

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