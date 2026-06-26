El invento que más vas a agradecer este verano no es un aire acondicionado: ¡es mucho mejor y está en oferta!

Hay muchas maneras de estar fresquito en verano: encendiendo el aire acondicionado o el ventilador, refrescándote en la piscina o teniendo siempre a mano un refresco o una cerveza bien fría. Y para eso, acabamos de fichar en AliExpress el frigorífico para bebidas de Euhomy rebajado a menos de 180€ (antes costaba 461€).

Tiene capacidad para 126 latas de tamaño estándar, aunque no ocupa tanto espacio exterior. Lo puedes colocar en el salón, en el garaje, en un patio, terraza o jardín para tener siempre bebidas frías sin necesidad de llenar toda la nevera de latas. Es incluso más útil que un aire acondicionado, ¡aprovecha la oferta ahora!

Lo más destacado de este frigorífico para bebidas

Capacidad para almacenar hasta 126 latas.

Temperatura regulable entre 0ºC y 16ºC para todo tipo de bebidas.

Puerta de cristal con triple aislamiento que conserva mejor el frío del interior.

Funcionamiento silencioso gracias al sistema de refrigeración por aire y a un compresor optimizado.

Bebidas siempre frías en cualquier ocasión

Frigorífico para bebidas de Euhomy

Lo que más nos convence del frigorífico para bebidas de Euhomy es que resuelve la falta de espacio en casa. La nevera tiene el tamaño que tiene, y normalmente solo podemos reservar una balda o algunos compartimentos de la puerta para guardar bebidas frías. Sin embargo, este frigorífico rebajado en AliExpress acaba con el problema con una capacidad de 90 litros.

Otra de las ventajas es que los estantes son totalmente regulables, así que puedes adaptar las baldas al tipo de bebida, al tamaño de las latas y hasta a alguna botella. Si en casa sois de tener siempre a mano refrescos fresquitos u organizáis comidas y cenas con amigos y familia, ¡te va a venir de maravilla!

Preguntas frecuentes

¿Cuántas latas caben en este frigorífico para bebidas rebajado en AliExpress?

Tiene una capacidad interior de 90 litros para almacenar hasta 126 latas de tamaño estándar, aunque varía ligeramente según la distribución que hagas de las bebidas.

¿Sirve también para guardar botellas de vino?

Sí, porque los estantes son ajustables y extraíbles. Puedes almacenar latas de distintos tamaños y también botellas de vino.

¿Hace mucho ruido?

Para nada. Incorpora un sistema de refrigeración que funciona de manera silenciosa, así que es apto para todo tipo de espacios.

¿Qué temperatura puede alcanzar?

Puedes seleccionar la temperatura entre 0ºC y 16ºC, por lo que es un frigorífico muy flexible para distintos tipos de bebidas.

¿Es necesario descongelarlo de vez en cuanto?

No, porque utiliza la tecnología de refrigeración por aire sin escarcha, así que te ahorras el mantenimiento.

Si ya estás pensando dónde colocarlo o lo útil que va a ser este verano en casa, aprovecha ahora que está tirado de precio en las ofertas de AliExpress. ¡Merece mucho la pena!

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