La manera más sencilla de hacer la colada si vives en un piso pequeño: "Un acierto total"

¿Sabes qué es una torre de lavado y secado? Quizá la has visto en algún sitio, porque es una de las maneras más sencillas de organizar la colada en casa, hacerla más eficiente y menos invasiva. En vez de tener lavadora por un lado y secadora por otro (o apiladas), este formato iintegra los dos electrodomésticos en un único bloque vertical, con un panel de control central y una estructura que optimiza el espacio.

Por tanto, es una ventaja a nivel estético y también de diseño. Aún más si te decides por la torre de lavado y secado Washtower de LG, rebajada ahora un 30% en la tienda online de LG. Además, con el cupón LGELESPANOL10 te ahorras un 10% extra sobre el precio ya rebajado. Es una compra muy lógica en casa.

Puntos fuertes de esta torre 2 en 1 de LG

Lava y seca en un solo ciclo de 59 minutos, ideal para coladas rápidas.

Capacidad de 12 kg en lavado y 10 kg en secado.

Motor Direct Drive con garantía de por vida, lo que reduce el desgaste mecánico y las vibraciones.

Tecnología AI Wash para adaptar automáticamente el programa según la carga y el tejido (reduce hasta un 12 % el desgaste de la ropa).

Un sistema que ahorra tiempo, espacio y dinero en casa

Torre de lavado y secado Washtower de LG

La torre de lavado y secado Washtower de LG va a hacer que te replantees por completo tu manera de hacer la colada en casa. Para empezar, el diseño en formato vertical libera muchísimo espacio, así que tiene sentido si vives en un piso pequeño o el espacio en el que quieres colocar la lavadora no es muy grande. En su interior, los 12 kg de lavado y 10 kg de secado son más que suficientes para trabajar con cargas grandes.

Tardarás mucho menos en hacer la colada, simplificarás el proceso y, además, el sistema de bomba de calor Dual Inverter optimiza el secado para hacerlo más eficiente energéticamente sin afectar el resultado final. También incluye un sistema inteligente que ajusta todos los parámetros de la torre de lavado según el tipo de tejido y el peso de la carga.

Reseñas de la torre de lavado y secado Washtower de LG

"Es fácil de usar, tiene muchas funciones y estoy muy contenta. Los dos tambores se iluminan al cargar o vaciar la lavadora, lo que es muy útil".

"Un acierto total. Entre los programas para cuidar la ropa y el secado inteligente que no permite que se malgaste ni un kWh, estamos encantados".

"El modo 'vapor' es práctico cuando la lavadora funciona durante la noche, ya que al finalizar el ciclo, sigue removiendo la ropa hasta que se abre la puerta para evitar arrugas".

¿Te decides? Esta torre de lavado y secado LG tiene muy buenas reseñas en la tienda online, y lo mejor es que no todos los días te vas a poder ahorrar un 10% sobre el precio ya rebajado con el cupón LGELESPANOL10. ¡Aprovecha ahora!

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