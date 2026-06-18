Adiós a la vitrocerámica: esta placa de inducción es la mejor inversión para tu cocina (y rebajada)

¿Por qué tantas cocinas modernas instalan una placa de inducción frente a la vitrocerámica o a las cocinas de gas? Porque son mejores en todos los sentidos: más rápidas, más eficientes energéticamente y permiten controlar la temperatura de forma más precisa.

La gran diferencia está en la manera de gestionar el calor, pues mientras una vitro calienta toda la superficie y tarda más en reaccionar a los cambios de potencia, la inducción transmite la energía directamente al recipiente para cocinar más rápido y aprovechar mejor el consumo. Si es lo que buscas para tu cocina, nuestra recomendación es la placa de inducción Serie 7000 Sense de AEG, rebajada ahora a menos de 665€ en las ofertas de junio de la tienda online de AEG solo hasta el día 30.

Beneficios de esta placa de inducción vs. otras

Sensor inteligente que detecta cuando el agua llega a ebullición y reduce la potencia antes de que rebose.

4 zonas independientes con control individual + 9 niveles de potencia.

Función PowerBoost para hervir agua en menos tiempo.

Tecnología Hob2Hood que sincroniza automáticamente la placa con una campana compatible.

Controla mejor tus recetas con esta placa de inducción AEG

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Lo que hace diferente a la placa de inducción Serie 7000 Sense de AEG frente a otras opciones es que simplifica las tareas en casa. Para empezar, el sistema de detección de ebullición hace que la placa ajuste automáticamente la potencia para evitar que el agua se desborde.

Además, las cuatro zonas independientes son estupendas para cocinar distintas recetas a la vez, cada una con su propia potencia y tiempo. Y si en algún momento lo necesitas, puedes combinar varias zonas en una más amplia gracias a la función Puente.

Cómo aprovechar las ofertas de junio de AEG

Las ofertas de junio llevan todo el mes activas en la tienda online de AEG, con descuentos hasta el 45% en grandes y pequeños electrodomésticos. Si tienes que renovar algún dispositivo en casa, aprovecha los precios bajos en todo el catálogo, con ofertas en placas de inducción, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, freidoras de aire y más.

Eso sí, los descuentos estarán activos solo hasta el 30 dejunio, así que aprovecha estas semanas que quedan por delante antes de que termine el mes. Y si tienes una segunda residencia en la playa o en el pueblo, estos descuentos son perfectos para terminar de amueblarla.

No se nos ocurre mejor inversión para tu cocina que esta placa de inducción AEG, ahora rebajada en las ofertas de junio solo hasta fin de mes. ¡Te puedes ahorrar 235€!

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