Mundial 2026 en abierto: la guía para no perderte ningún partido con una VPN

El balón ya está rodando en el Mundial 2026 y la locura por el fútbol es total. No es para menos, estamos viviendo una edición histórica, la primera con 48 selecciones dándolo todo en tres países diferentes. Desde aquel pitido inicial a mediados de junio, el torneo nos ha metido de lleno en una maratón de partidos que no da tregua, y la emoción no va a parar hasta que conozcamos al nuevo campeón en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey el próximo 19 de julio.

Lo curioso de una competición tan gigante es que seguirla de cerca se ha vuelto un desafío logístico para los aficionados. Aunque las televisiones han comprado los derechos en más de 175 países de todo el mundo, la realidad en cada casa es muy distinta, en algunos lugares los partidos se dan en abierto y en otros casi todo el calendario está cerrado bajo suscripciones de pago. Por eso, para no depender de la suerte ni de horarios imposibles, contar con una VPN como ExpressVPN se ha convertido en el as bajo la manga de cualquier futbolero que quiera tener el control total de su pantalla.

¿Cómo ver el Mundial gratis?

El panorama de las retransmisiones es un rompecabezas. Un mismo encuentro por el que en tu televisión te piden una cuota mensual, en otra parte del mapa se emite de forma totalmente pública. Esto abre una ventana fantástica, porque existen plataformas oficiales en otros países que ofrecen una cobertura gratuita del Mundial 2026 a través de internet pensada para sus residentes.

Por ejemplo, si echamos un vistazo al Reino Unido, canales como BBC iPlayer e ITVX comparten las emisiones y ofrecen los partidos sin coste. En Australia ocurre lo mismo con SBS On Demand, igual que en las plataformas de RTÉ Player en Irlanda o RTBF Auvio y VRT Max en Bélgica. Incluso al otro lado del charco, en Brasil, el canal digital CazéTV está emitiendo directos espectaculares a través de su canal de YouTube.

Al tratarse de corporaciones públicas o canales con financiación alternativa, estas plataformas permiten a su público local ver gratis los partidos del Mundial. En España el modelo es diferente, RTVE ofrece los encuentros de La Selección y las fases definitivas, pero quien quiera el menú completo del torneo tiene que pasar por una suscripción privada de DAZN. El inconveniente es que, si intentas entrar a estas webs internacionales desde tu sofá, el sistema de streaming detecta de dónde viene tu conexión y no te deja verlas.

¿Por qué ver el Mundial con una VPN?

ExpressVPN Mundial

Una VPN funciona como un escudo de privacidad, lo que hace es crear un túnel seguro y cifrado para tus datos cuando navegas por la red, impidiendo que cualquiera pueda cotillear tu actividad o interceptar tus datos. Es una herramienta clave para la seguridad digital.

Pero de cara al streaming, su gran ventaja es que oculta la dirección IP pública del usuario. Esa dirección IP es la que revela en qué lugar del mapa te encuentras exactamente. Al activar este software, puedes elegir de forma virtual el país desde el que quieres que parezca que estás navegando.

Si utilizas una plataforma potente como ExpressVPN, solo tienes que seleccionar un servidor del país donde se emita el partido que te interesa. La web te verá como un residente más y te dará acceso a su reproductor en directo. Es una solución ideal tanto para disfrutar del torneo sin pagar de más como para esos millones de expatriados que quieren vivir los partidos de su selección escuchando la narración original de su país. Como patrocinador oficial del Mundial, ofrece servidores en 105 países y aplicaciones intuitivas para el móvil, el ordenador o la televisión, permitiendo conectar hasta 14 pantallas al mismo tiempo. Además, durante estas semanas tienen en marcha promociones especiales y sorteos para vivir el fútbol al máximo.

¿Es legal usar una VPN en España?

Es una de las preguntas más repetidas y la respuesta es rotunda: sí que es legal usar una VPN en España. Es una aplicación informática habitual en el mundo empresarial para facilitar el teletrabajo seguro y entre particulares que quieren proteger su conexión al usar redes Wi-Fi públicas.

Lo único que debes tener en cuenta es que el uso del programa no anula los contratos de suscripción ni las normas internas de cada plataforma de streaming. Cada proveedor tiene sus propias reglas de juego y es responsabilidad de cada uno cómo gestiona el acceso a sus contenidos.

Cómo ver el Mundial 2026 con una VPN paso a paso

ExpressVPN Mundial

Date de alta en ExpressVPN, que ofrece tarifas competitivas de solo 2,29 euros al mes mientras se juega el torneo. Instala la aplicación en el soporte donde vayas a ver el fútbol, ya sea tu smartphone, la tablet, el ordenador o tu Smart TV. Entra en la app y elige el servidor del país que retransmita el encuentro en abierto. Abre la web o la aplicación de la cadena de televisión elegida. Dale al play y prepárate para disfrutar de cada gol en tiempo real y con total comodidad.

Un pequeño consejo para que la experiencia sea perfecta, asegúrate de tener una conexión a internet fluida, enciende la aplicación unos minutos antes del pitido inicial y mantén el sistema operativo de tus dispositivos al día para evitar imprevistos. Teniendo en cuenta que ExpressVPN es una de las VPN más reconocidas del sector y que actualmente cuenta con un 80% de descuento especial, es la oportunidad perfecta para organizar tus propias jornadas de fútbol internacional desde casa.

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